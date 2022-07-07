https://ria.ru/20220707/moskva-1800999335.html

Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме

Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме - РИА Новости, 07.07.2022

Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:56

2022-07-07T16:56

2022-07-07T16:57

москва

городское хозяйство москвы

жкх

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме",-говорится в сообщении.Отмечается, что в местах понижения рельефа местности, где возможно образование временных скоплений воды, организовано дежурство бригад инженерных и коммунальных предприятий и водооткачивающей техники. На круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Также под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства."Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона столицы проводится дополнительное информирование горожан о неблагоприятных погодных условиях",-добавили в сообщении.Также горожан попросили в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, жкх