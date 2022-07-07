Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/moskva-1800999335.html
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме - РИА Новости, 07.07.2022
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:56
2022-07-07T16:57
москва
городское хозяйство москвы
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392322_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_71b376fec3dbb723f731ab4ea6e68938.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме",-говорится в сообщении.Отмечается, что в местах понижения рельефа местности, где возможно образование временных скоплений воды, организовано дежурство бригад инженерных и коммунальных предприятий и водооткачивающей техники. На круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Также под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства."Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона столицы проводится дополнительное информирование горожан о неблагоприятных погодных условиях",-добавили в сообщении.Также горожан попросили в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html
https://ria.ru/20220707/pogoda-1800840559.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392322_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_6a8412d9d17fa484457c71ded1074c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, жкх
16:56 07.07.2022 (обновлено: 16:57 07.07.2022)
 
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой грозы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме",-говорится в сообщении.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 09:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Отмечается, что в местах понижения рельефа местности, где возможно образование временных скоплений воды, организовано дежурство бригад инженерных и коммунальных предприятий и водооткачивающей техники. На круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Также под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
"Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона столицы проводится дополнительное информирование горожан о неблагоприятных погодных условиях",-добавили в сообщении.
Также горожан попросили в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 08:18
Москвичам рассказали о погоде в четверг
 
МоскваГородское хозяйство МосквыЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала