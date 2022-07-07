https://ria.ru/20220707/moskva-1800999335.html
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме - РИА Новости, 07.07.2022
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:56
2022-07-07T16:56
2022-07-07T16:57
москва
городское хозяйство москвы
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392322_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_71b376fec3dbb723f731ab4ea6e68938.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме",-говорится в сообщении.Отмечается, что в местах понижения рельефа местности, где возможно образование временных скоплений воды, организовано дежурство бригад инженерных и коммунальных предприятий и водооткачивающей техники. На круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Также под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства."Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона столицы проводится дополнительное информирование горожан о неблагоприятных погодных условиях",-добавили в сообщении.Также горожан попросили в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html
https://ria.ru/20220707/pogoda-1800840559.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798392322_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_6a8412d9d17fa484457c71ded1074c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, жкх
16:56 07.07.2022 (обновлено: 16:57 07.07.2022)
Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой грозы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за прогнозируемой непогоды, сообщили
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме",-говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах понижения рельефа местности, где возможно образование временных скоплений воды, организовано дежурство бригад инженерных и коммунальных предприятий и водооткачивающей техники. На круглосуточном дежурстве 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Также под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
"Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона столицы проводится дополнительное информирование горожан о неблагоприятных погодных условиях",-добавили в сообщении.
Также горожан попросили в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.