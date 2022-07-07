https://ria.ru/20220707/moskva-1800868843.html

Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы

Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы - РИА Новости, 07.07.2022

Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы

На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.

2022-07-07T11:07

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2022-07-07T12:34

видео

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

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Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса. Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов. Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже. 2022-07-07T11:07 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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