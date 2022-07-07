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Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы - РИА Новости, 07.07.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы - РИА Новости, 07.07.2022
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.
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москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
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Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса. Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов. Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже.
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видео, москва, видео
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.
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11:07 07.07.2022 (обновлено: 12:34 07.07.2022)
 

Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы

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На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.
Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВидеоМосква
 
 
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