https://ria.ru/20220707/moskva-1800868843.html
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы - РИА Новости, 07.07.2022
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.
2022-07-07T11:07
2022-07-07T11:07
2022-07-07T12:34
видео
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
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Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.
Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов. Мы побывали в музее и узнали все о его особенностях. Подробнее — в видеорепортаже.
2022-07-07T11:07
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PT3M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, москва, видео
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.
2022-07-07T11:07
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PT3M53S
11:07 07.07.2022 (обновлено: 12:34 07.07.2022)
Тайная сторона Москвы: внутри музея городского хозяйства столицы
На ВДНХ в павильоне "Физика" с апреля работает музей городского хозяйства Москвы. Он посвящен технологиям, обеспечивающим жизнь мегаполиса.Экспозиция полна интерактивных элементов. Например, можно предотвратить утечку газа, ликвидировать пожар и многое другое. Выставка рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.