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Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон - РИА Новости, 07.07.2022
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Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон
Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон - РИА Новости, 07.07.2022
Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республику заставляют покупать натовское оружие, чтобы использовать его против Востока. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:01
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республику заставляют покупать натовское оружие, чтобы использовать его против Востока.По его словам, на Украине все началось с того, что последние десять лет ее накачивали оружием. И сейчас Запад дает ей больше денег не на социальные проекты и экономику, а на оружие, отметил Додон.Кроме того, политик допустил, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию. Он отмечает, что угроза безопасности Молдавии исходит только от нынешнего руководства страны, а не от России.Сейчас экс-президент находится под домашним арестом.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и осуществляют масштабные поставки Киеву в сфере обороны. Москва ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, лиз трасс, шарль мишель, эммануэль макрон, украина, россия, молдавия, нато, евросовет, игорь додон
19:01 07.07.2022 (обновлено: 21:31 07.07.2022)
 
Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон

Додон: Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, чтобы выстрелить в сторону Востока

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республику заставляют покупать натовское оружие, чтобы использовать его против Востока.

Нас заставляют покупать западное, натовское вооружение — возможно, старое. Я знаю по неофициальным каналам, что Молдавии поставляется оружие, а это значит, что оно должно выстрелить. Оно будет стрелять не против Запада, оно должно выстрелить в сторону Востока", — заявил он в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, на Украине все началось с того, что последние десять лет ее накачивали оружием. И сейчас Запад дает ей больше денег не на социальные проекты и экономику, а на оружие, отметил Додон.
Кроме того, политик допустил, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию. Он отмечает, что угроза безопасности Молдавии исходит только от нынешнего руководства страны, а не от России.
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В миреЛиз ТрассШарль МишельЭммануэль МакронУкраинаРоссияМолдавияНАТОЕвросоветИгорь Додон
 
 
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