19:01 07.07.2022 (обновлено: 21:31 07.07.2022)
Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон
Додон: Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, чтобы выстрелить в сторону Востока
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республику заставляют покупать натовское оружие, чтобы использовать его против Востока.
Нас заставляют покупать западное, натовское вооружение — возможно, старое. Я знаю по неофициальным каналам, что Молдавии поставляется оружие, а это значит, что оно должно выстрелить. Оно будет стрелять не против Запада, оно должно выстрелить в сторону Востока", — заявил он в эфире телеканала Publika TV.
По его словам, на Украине все началось с того, что последние десять лет ее накачивали оружием. И сейчас Запад дает ей больше денег не на социальные проекты и экономику, а на оружие, отметил Додон.
Кроме того, политик допустил, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию. Он отмечает, что угроза безопасности Молдавии исходит только от нынешнего руководства страны, а не от России.
Сейчас экс-президент находится под домашним арестом.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и осуществляют масштабные поставки Киеву в сфере обороны. Москва ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.