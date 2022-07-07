https://ria.ru/20220707/moldaviya-1801049739.html

Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон

Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон - РИА Новости, 07.07.2022

Молдавию заставляют покупать оружие НАТО, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республику заставляют покупать натовское оружие, чтобы использовать его против Востока. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:01

2022-07-07T19:01

2022-07-07T21:31

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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республику заставляют покупать натовское оружие, чтобы использовать его против Востока.По его словам, на Украине все началось с того, что последние десять лет ее накачивали оружием. И сейчас Запад дает ей больше денег не на социальные проекты и экономику, а на оружие, отметил Додон.Кроме того, политик допустил, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию. Он отмечает, что угроза безопасности Молдавии исходит только от нынешнего руководства страны, а не от России.Сейчас экс-президент находится под домашним арестом.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и осуществляют масштабные поставки Киеву в сфере обороны. Москва ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html

https://ria.ru/20220706/moldaviya-1800658247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, шарль мишель, эммануэль макрон, украина, россия, молдавия, нато, евросовет, игорь додон