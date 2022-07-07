https://ria.ru/20220707/mironov-1801070012.html

Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова

Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова - РИА Новости, 07.07.2022

Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова

Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил распространить указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:35

2022-07-07T20:35

2022-07-07T20:53

сергей миронов

политика

россия

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил распространить указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ на жителей Харьковской области.Кроме того, Миронов предложил создать комиссию по вхождению в состав РФ новых регионов."Думаю, что, если бы было создано специальное либо агентство, либо комиссия, которая координировала работу всех министерств, которые сейчас будут заниматься вот этими интеграционными процессами по вхождению в состав России новых субъектов федерации, наверное, это было бы правильно", - сказал Миронов.

https://ria.ru/20220707/mironov-1801072519.html

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Евгения Нефедова

сергей миронов, политика, россия, украина