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Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова - РИА Новости, 07.07.2022
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Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова
Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова - РИА Новости, 07.07.2022
Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова
Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил распространить указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:35
2022-07-07T20:53
сергей миронов
политика
россия
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил распространить указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ на жителей Харьковской области.Кроме того, Миронов предложил создать комиссию по вхождению в состав РФ новых регионов."Думаю, что, если бы было создано специальное либо агентство, либо комиссия, которая координировала работу всех министерств, которые сейчас будут заниматься вот этими интеграционными процессами по вхождению в состав России новых субъектов федерации, наверное, это было бы правильно", - сказал Миронов.
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сергей миронов, политика, россия, украина
20:35 07.07.2022 (обновлено: 20:53 07.07.2022)
 
Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова

Миронов предложил распространить указ Путина о гражданстве на Харьковскую область

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия"
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил распространить указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ на жителей Харьковской области.
"Есть предложение включить в ваш указ от 24 апреля об упрощенном порядке приема граждан Украины гражданства РФ жителей Харьковской области", - сказал Миронов на встрече Путина с лидерами фракций.
Кроме того, Миронов предложил создать комиссию по вхождению в состав РФ новых регионов.
"Думаю, что, если бы было создано специальное либо агентство, либо комиссия, которая координировала работу всех министерств, которые сейчас будут заниматься вот этими интеграционными процессами по вхождению в состав России новых субъектов федерации, наверное, это было бы правильно", - сказал Миронов.
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