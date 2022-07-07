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Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца - РИА Новости, 07.07.2022
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Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца
Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца - РИА Новости, 07.07.2022
Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца
Минпромторг начал выдавать российским компаниям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:24
2022-07-07T15:07
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг начал выдавать российским компаниям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям, сообщает пресс-служба ведомства."Минпромторг начал выдавать компаниям-производителям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале pravo.gov.ru. Лицензию на экспорт свинца могут получить производители, которые подготовили весь пакет необходимых документов, она уже выдана заводу "Фрегат". Заявки других компаний сейчас находятся в обработке", - говорится в сообщении министерства.Разрешительный порядок вывоза из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых аккумуляторов был введен для обеспечения российских промышленных предприятий стратегически важным сырьем – свинцом, а также для исключения недобросовестных экспортеров. При этом был предложен механизм лицензирования поставок свинца на зарубежные рынки.В ведомстве отметили, что сохранение запасов свинца привело к снижению его стоимости. Это позволит отечественным производителям свинцово-кислотных аккумуляторных батарей оставаться конкурентоспособными на рынке."Указанные ограничения позволяют обеспечить дополнительную загрузку мощностей по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и сохранить рабочие места в отрасли, в которой занято более 5300 человек", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, евразийский экономический союз
14:24 07.07.2022 (обновлено: 15:07 07.07.2022)
 
Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца

Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг начал выдавать российским компаниям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.
"Минпромторг начал выдавать компаниям-производителям лицензии на экспорт свинца по новым требованиям. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале pravo.gov.ru. Лицензию на экспорт свинца могут получить производители, которые подготовили весь пакет необходимых документов, она уже выдана заводу "Фрегат". Заявки других компаний сейчас находятся в обработке", - говорится в сообщении министерства.
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Разрешительный порядок вывоза из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых аккумуляторов был введен для обеспечения российских промышленных предприятий стратегически важным сырьем – свинцом, а также для исключения недобросовестных экспортеров. При этом был предложен механизм лицензирования поставок свинца на зарубежные рынки.
В ведомстве отметили, что сохранение запасов свинца привело к снижению его стоимости. Это позволит отечественным производителям свинцово-кислотных аккумуляторных батарей оставаться конкурентоспособными на рынке.
"Указанные ограничения позволяют обеспечить дополнительную загрузку мощностей по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и сохранить рабочие места в отрасли, в которой занято более 5300 человек", - сказали в пресс-службе.
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