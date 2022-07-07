https://ria.ru/20220707/minoborony-1800960335.html

В Минобороны рассказали, что американцы исследовали клещей на Украине

В Минобороны рассказали, что американцы исследовали клещей на Украине - РИА Новости, 07.07.2022

В Минобороны рассказали, что американцы исследовали клещей на Украине

Сбор клещей американскими специалистами на Юго-Востоке Украины совпал с ростом их числа в приграничных регионах РФ и ростом заболеваемости клещевым боррелиозом... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сбор клещей американскими специалистами на Юго-Востоке Украины совпал с ростом их числа в приграничных регионах РФ и ростом заболеваемости клещевым боррелиозом на самой Украине, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы)."Отдельный проект по изучению иксодовых клещей, являющихся переносчиками целого ряда особо опасных инфекций (туляремия, лихорадка Западного Нила, Конго-крымская лихорадка) были реализованы специалистами Техасского университета. Сбор клещей проводился преимущественно в юго-восточных областях Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории Российской Федерации", - сказал Кириллов.При этом, по словам генерала, проведение работ совпало "со стремительным ростом заболеваемости украинского населения клещевым боррелиозом, а также увеличением численности клещей в ряде приграничных с Украиной российских регионов".

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800951278.html

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здоровье - общество, украина, сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша