https://ria.ru/20220707/minoborony-1800888807.html
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 07.07.2022
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:07
2022-07-07T12:07
2022-07-07T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
северск
горловка
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152 мм гаубиц "Гиацинт-Б", сообщило в четверг министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
северск
горловка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Градом" по огневым позициям ВСУ: расчеты РСЗО нанесли удары по целям на Украине
"Градом" по огневым позициям ВСУ: расчеты РСЗО нанесли удары по целям на Украине
2022-07-07T12:07
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, северск, горловка, видео
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152 мм гаубиц "Гиацинт-Б", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
2022-07-07T12:07
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12:07 07.07.2022 (обновлено: 13:19 07.07.2022)
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
Российские военные поразили три взвода украинских "Градов" и взвод гаубиц "Гиацинт-Б"