https://ria.ru/20220707/minoborony-1800888807.html

Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"

Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 07.07.2022

Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:07

2022-07-07T12:07

2022-07-07T13:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

северск

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793422526_0:5:1871:1057_1920x0_80_0_0_fd1f1eb42a800e9b3360a6d2c18c8906.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152 мм гаубиц "Гиацинт-Б", сообщило в четверг министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.

северск

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Градом" по огневым позициям ВСУ: расчеты РСЗО нанесли удары по целям на Украине "Градом" по огневым позициям ВСУ: расчеты РСЗО нанесли удары по целям на Украине 2022-07-07T12:07 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, северск, горловка, видео