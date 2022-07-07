Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/minoborony-1800888807.html
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 07.07.2022
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:07
2022-07-07T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
северск
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793422526_0:5:1871:1057_1920x0_80_0_0_fd1f1eb42a800e9b3360a6d2c18c8906.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152 мм гаубиц "Гиацинт-Б", сообщило в четверг министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
северск
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Градом" по огневым позициям ВСУ: расчеты РСЗО нанесли удары по целям на Украине
"Градом" по огневым позициям ВСУ: расчеты РСЗО нанесли удары по целям на Украине
2022-07-07T12:07
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793422526_157:0:1573:1062_1920x0_80_0_0_ccb2d97003602adf5f2123d4941b341b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, северск, горловка, видео
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152 мм гаубиц "Гиацинт-Б", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
2022-07-07T12:07
true
PT0M30S
12:07 07.07.2022 (обновлено: 13:19 07.07.2022)
 
Российские военные поразили три взвода украинских РСЗО "Град"

Российские военные поразили три взвода украинских "Градов" и взвод гаубиц "Гиацинт-Б"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Работа РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили еще три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерийский взвод 152 мм гаубиц "Гиацинт-Б", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФСеверскГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала