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Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях
ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:46
2022-07-07T11:46
2022-07-07T12:16
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В Минобороны отметили, что на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:46 07.07.2022 (обновлено: 12:16 07.07.2022)
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях
Минобороны: украинские военные 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертируют в тыл