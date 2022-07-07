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Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях - РИА Новости, 07.07.2022
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Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях
ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:46
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в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В Минобороны отметили, что на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:46 07.07.2022 (обновлено: 12:16 07.07.2022)
 
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях

Минобороны: украинские военные 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертируют в тыл

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
В Минобороны отметили, что на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.
"В районе города Артёмовск Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.", - сказали в ведомстве.
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