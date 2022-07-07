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В Великобритании назначили министров по делам Северной Ирландии и Уэльса - РИА Новости, 07.07.2022
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В Великобритании назначили министров по делам Северной Ирландии и Уэльса
В Великобритании назначили министров по делам Северной Ирландии и Уэльса - РИА Новости, 07.07.2022
В Великобритании назначили министров по делам Северной Ирландии и Уэльса
Новые министры по делам Северной Ирландии и Уэльса назначены в Великобритании, сообщил офис британского премьера Бориса Джонсона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:46
2022-07-07T14:46
в мире
авто
северная ирландия
уэльс
европа
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новые министры по делам Северной Ирландии и Уэльса назначены в Великобритании, сообщил офис британского премьера Бориса Джонсона.Ранее в отставку подали занимавшие эти посты Брендон Льюис и Саймон Харт.Пост министра по делам Северной Ирландии занял парламентарий Шайлеш Вара. В свою очередь, министром по делам Уэльса стал Роберт Бакленд, занимавший в 2019-2021 годах должность министра юстиции.Ранее британские СМИ утверждали, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться премьером до избрания нового лидера Консервативной партии.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901038.html
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в мире, авто, северная ирландия, уэльс, европа
14:46 07.07.2022
 
В Великобритании назначили министров по делам Северной Ирландии и Уэльса

В Великобритании назначили новых министров по делам Северной Ирландии и Уэльса

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новые министры по делам Северной Ирландии и Уэльса назначены в Великобритании, сообщил офис британского премьера Бориса Джонсона.
Ранее в отставку подали занимавшие эти посты Брендон Льюис и Саймон Харт.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:34
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку
Пост министра по делам Северной Ирландии занял парламентарий Шайлеш Вара. В свою очередь, министром по делам Уэльса стал Роберт Бакленд, занимавший в 2019-2021 годах должность министра юстиции.
Ранее британские СМИ утверждали, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться премьером до избрания нового лидера Консервативной партии.
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:40
Джонсон уверен, что Британию ждет "золотое" будущее
Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.
 
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