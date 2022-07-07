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На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово" - РИА Новости, 07.07.2022
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На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово"
На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово" - РИА Новости, 07.07.2022
На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово"
На Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:29
2022-07-07T17:35
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции "Автозаводская" до станции "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
17:29 07.07.2022 (обновлено: 17:35 07.07.2022)
 
На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово"

В московском метро нет движения от "Автозаводской" до "Орехово" из-за наклона деревьев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд, прибывающий на станцию метро "Технопарк"
Поезд, прибывающий на станцию метро Технопарк - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Поезд, прибывающий на станцию метро "Технопарк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции "Автозаводская" до станции "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
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