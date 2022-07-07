https://ria.ru/20220707/metro-1801015122.html

На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово"

На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово" - РИА Новости, 07.07.2022

На Замоскворецкой линии поезда не ходят от "Автозаводской" до "Орехово"

На Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:29

2022-07-07T17:29

2022-07-07T17:35

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции "Автозаводская" до станции "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220705/groza-1800339151.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен