https://ria.ru/20220707/megafon-1800911248.html
Исследование: "Мегафон" — оператор №1 по покрытию сети и скорости интернета
Исследование: "Мегафон" — оператор №1 по покрытию сети и скорости интернета - РИА Новости, 07.07.2022
Исследование: "Мегафон" — оператор №1 по покрытию сети и скорости интернета
"Мегафон" стал оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета, сообщает оператор со ссылкой на исследование международной компании Ookla. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:10
2022-07-07T13:10
2022-07-07T16:15
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. "Мегафон" стал оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета, сообщает оператор со ссылкой на исследование международной компании Ookla."Мегафон" шестой год подряд занимает первое место в России по скорости мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. В этом году компания также набрала максимальный балл по качеству покрытия сети.Исследование основано на 6,3 миллионах замеров скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети. Для анализа покрытия сети было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллионах мобильных устройств по всей территории страны."За прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала "Мегафон" оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России", — приводится в сообщении комментарий технического директора "Мегафона" Алексея Титова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мегафон, экономика, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. "Мегафон" стал оператором №1 в России по покрытию сети и скорости интернета, сообщает оператор со ссылкой на исследование международной компании Ookla.
"Мегафон
" шестой год подряд занимает первое место в России
по скорости мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. В этом году компания также набрала максимальный балл по качеству покрытия сети.
Исследование основано на 6,3 миллионах замеров скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети. Для анализа покрытия сети было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллионах мобильных устройств по всей территории страны.
"За прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала "Мегафон" оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России", — приводится в сообщении комментарий технического директора "Мегафона" Алексея Титова.