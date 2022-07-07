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Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются - РИА Новости, 07.07.2022
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Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются - РИА Новости, 07.07.2022
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются
Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:27
2022-07-07T10:27
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко."В настоящий момент у нас нет информации, что какой-то из зарубежных производителей отказался от поставки медицинских изделий", - сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:27 07.07.2022
 
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются

Минздрав: никто из зарубежных производителей медизделий не отказывался от поставок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
"В настоящий момент у нас нет информации, что какой-то из зарубежных производителей отказался от поставки медицинских изделий", - сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
Производство лекарств на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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На Кубани запустят линию по производству аналогов зарубежных лекарств
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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