https://ria.ru/20220707/meditsina-1800859640.html
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются - РИА Новости, 07.07.2022
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются
Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:27
2022-07-07T10:27
2022-07-07T10:27
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко."В настоящий момент у нас нет информации, что какой-то из зарубежных производителей отказался от поставки медицинских изделий", - сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются
Минздрав: никто из зарубежных производителей медизделий не отказывался от поставок