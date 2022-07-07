https://ria.ru/20220707/meditsina-1800859640.html

Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются

Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются - РИА Новости, 07.07.2022

Минздрав заверил, что поставки медизделий из-за рубежа продолжаются

Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:27

2022-07-07T10:27

2022-07-07T10:27

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в РФ, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко."В настоящий момент у нас нет информации, что какой-то из зарубежных производителей отказался от поставки медицинских изделий", - сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.

https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)