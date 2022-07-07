https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800834863.html

ОУН* в 1938 году сама подтвердила высший класс ликвидации своего главаря

ОУН* в 1938 году сама подтвердила высший класс ликвидации своего главаря - РИА Новости, 07.07.2022

ОУН* в 1938 году сама подтвердила высший класс ликвидации своего главаря

Украинские националисты, расследовавшие в 1938 году обстоятельства ликвидации своего главаря Евгения Коновальца, выдвинули версии, которыми, сами того не... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:14

2022-07-07T07:14

2022-07-07T07:14

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские националисты, расследовавшие в 1938 году обстоятельства ликвидации своего главаря Евгения Коновальца, выдвинули версии, которыми, сами того не подозревая, подтвердили безупречность подготовки той акции, которую провел легендарный сотрудник органов госбезопасности СССР Павел Судоплатов – это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.В четверг исполняется 115 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. Уроженец Мелитополя, Судоплатов внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом.Среди обнародованных материалов - фотокопии журнала "Дальний Восток", издававшегося антисоветской организацией "Украинская национальная колония", созданной на оккупированной японцами территории Маньчжурии. В 1938 году журнал перепечатал "коммюнике Украинской националистической пресс-службы", в котором сообщалось о ликвидации организатора и руководителя "Организации украинских националистов" (ОУН)* Коновальца.Главарь ОУН* был уничтожен 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме бомбой, искусно изготовленной советскими спецслужбами и замаскированной под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые обожал Коновалец. Этот "подарок" Коновальцу передал Судоплатов, ранее внедрившийся в ряды оуновцев,* пользовавшийся полным доверием Коновальца, и действовавший под псевдонимом Валюх.Как много позже писал Судоплатов в своих мемуарах, в прессе Западной Европы обсуждались разные версии - что Коновалец пал либо от рук большевиков, либо агентов гестапо, либо соперников по ОУН,* либо его убрали спецслужбы Польши в отместку за убийство польского министра внутренних дел Перацкого украинскими националистами в 1934 году."Со стороны ОУН* ведется отдельное следствие", - отмечала в коммюнике "пресс-служба". Далее приводились три версии, выдвинутые самими оуновцами.*Согласно первой, связной с востока Украины, с которым встречался Коновалец, "мог быть обнаружен и арестован большевиками, его пытками вынудили признаться о месте и времени встречи с вождем, и ГПУ выслало к кофейне "Атланта" другого человека, который отзывался на "Валюха" и оставил сверток вождю". Оуновцы* ошибались с названием советских органов государственной безопасности – ГПУ еще в 1923 году было преобразовано в ОГПУ, а это название в 1934 году сменилось на народный комиссариат внутренних дел, НКВД.Валюха могли арестовать и пригрозить расстрелом родных в том случае, если он не убьет Коновальца, гласила вторая версия. "Валюх сломался и совершил это", - не исключали оуновцы.*"Наконец, остается последняя возможность, что действительный агент ГПУ закрался в доверие вождя и теперь его убил", - такой была третья гипотеза.При этом отмечалось, что Валюх не был единственным связным с востока Украины: "мог быть одним из нескольких, и то, видимо, чисто техническим, поэтому трудно говорить, с кем именно встретился или должен был встретиться вождь".Националистическая "пресс-служба" также жаловалась, что "следствие затруднено, поскольку вождь забрал много фактических данных с собой в могилу"."Судя по этим версиям, оуновцы* вообще не подозревали, что Коновальца ликвидировал не агент, а кадровый сотрудник органов госбезопасности СССР, за несколько лет до этого успешно внедрившийся в ряды националистов. Это говорит о том, что акция была подготовлена и проведена поистине безупречно", - сказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев.Коновалец в 1929 году за рубежом создал ОУН.* При Коновальце была разработана человеконенавистническая идеология украинских националистов. Именно при нем в ОУН* продвигалась идеология воинствующего антисемитизма, планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти.С 1933 года Коновалец и ОУН* начали активно сотрудничать со спецслужбами Третьего рейха и получали от них поддержку. ОУН* с подачи гитлеровцев наращивала свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с СССР. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН* и внести раскол в ряды украинских националистов.В результате ликвидации Коновальца ОУН* раскололась на две фракции - одну возглавил Степан Бандера, другую - Андрей Мельник. Бандеровцы и мельниковцы враждовали друг с другом, начались взаимные убийства, и счет жертв этих разборок шел на сотни.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800832728.html

https://ria.ru/20220630/natsionalista-1799151345.html

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html

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в мире, степан бандера, ссср, украина, мелитополь, организация украинских националистов, гпу