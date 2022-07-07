https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800832728.html

Стала известна версия нидерландской полиции о ликвидации главаря ОУН*

Стала известна версия нидерландской полиции о ликвидации главаря ОУН* - РИА Новости, 07.07.2022

Стала известна версия нидерландской полиции о ликвидации главаря ОУН*

Нидерландская полиция в 1938 году думала, что организатора и главаря "Организации украинских националистов" (ОУН)*, крупного агента гитлеровской разведки... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T05:30

2022-07-07T05:30

2022-07-07T05:30

в мире

степан бандера

андрей мельников

ссср

мелитополь

организация украинских националистов

гпу

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нидерландская полиция в 1938 году думала, что организатора и главаря "Организации украинских националистов" (ОУН)*, крупного агента гитлеровской разведки Евгения Коновальца уничтожили взрывом бомбы, переданной ему под видом книг — это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.В четверг исполняется 115 лет со дня рождения легендарного сотрудника отечественных органов госбезопасности генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. Уроженец Мелитополя, он внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. Именно он, действуя под псевдонимом Валюх, 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме передал Коновальцу бомбу, искусно изготовленную советскими спецслужбами и замаскированную под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые обожал главарь ОУН.*Среди обнародованных материалов — фотокопии журнала "Дальний Восток", издававшегося антисоветской организацией "Украинская национальная колония", созданной на оккупированной японцами территории Маньчжурии.В 1938 году журнал перепечатал "коммюнике Украинской националистической пресс-службы", в котором сообщалось о ликвидации Коновальца. В частности, приводились хронологические подробности событий того дня, в том числе точное время взрыва бомбы, уничтожившей Коновальца, свидетельские показания, выводы роттердамской полиции, а также версии, выдвинутые следствием, проводившимся украинскими националистами.Согласно сообщению "пресс-службы", в понедельник, 23 мая 1938 года в 11 часов 16 минут Коновалец прибыл в Роттердам на поезде и с вокзала направился в отель "Централь". Как потом выяснила местная полиция, Коновалец вышел из отеля в 11 часов 40 минут и зашел в кофейню "Атланта" на главной улице Роттердама Колсингел."Тут он ждал примерно до 12 часов и встретился с человеком примерно 30 лет, которого довольно точно описал кельнер, который обслуживал вождя и незнакомого. Этот же кельнер и двое гостей кофейни утверждали однозначно, что человек, который встретился с вождем за столиком в кофейне, оставил ему завернутый в бумагу пакет и побыл с ним накоротке", — отмечалось в коммюнике. Спустя пять минут незнакомец покинул заведение."С этим пакетом вождь вышел из кофейни и после того как прошел несколько шагов, погиб от взрыва бомбы, которая была в пакете", — добавляла "пресс-служба" украинских националистов.По данным оуновцев,* взрыв случился в 12 часов 14 минут у кинотеатра "Люмьер"."При взрыве было видно красно-синее пламя и черный дым", — говорилось в пресс-релизе. Добавлялось, что тело Коновальца отбросило на дорогу. "От правой ноги и левого плеча ничего не осталось — их разорвала на куски бомба. Остальное тело было ужасно покалечено, за исключением головы, которая осталась цела", — сообщалось в коммюнике. Также отмечалось, что четверо случайных похожих были ранены, причем одному из них вонзились в шею ручные часы, которые силой взрыва были сорваны с руки Коновальца.При останках главаря ОУН* нашли карточку из комнаты №104 отеля "Централь", а также паспорт на имя Йосипа Новака. "Вождь должен был путешествовать под чужим именем, потому что иначе бы, вероятно, давно произошло то ужасное, что произошло 23 мая в Роттердаме", — пояснялось в коммюнике.На место взрыва сбежалось много людей, которые вытоптали все вокруг, так что потом было тяжело установить тип взрывчатки, сетовала "пресс-служба". То, что осталось от Коновальца, забрали в морг местной больницы на той же улице.В течение ближайших часов полиция обыскала все городские гостиницы и арестовала подручного Коновальца Ярослава Барановского. Тот по вызову Коновальца прилетел в Роттердам с чешским паспортом на имя Ладислава Бора "для совместной встречи со связным с восточных украинских земель", и должен был искать главаря ОУН* в одном из трех отелей, в том числе в "Централе", спрашивая Новака. Барановский сразу дал все необходимые показания и опознал в убитом Коновальца."Барановский сообщил, что настоящая или выдуманная фамилия связного могла быть Валюх, и что он, возможно, мог приехать советским кораблем", — писала "пресс-служба".В Роттердаме с 14:00 21 мая до 18:30 24 мая находился советский корабль "Менжинский", на котором голландская полиция "по до сих пор неизвестным причинам" не провела обыск, указывалось в коммюнике. Символично, что советское судно носило имя бывшего руководителя советских спецслужб, в свое время приказавшего чекистам работать по пресечению террористических акций оуновцев.*Барановский рассказал полиции, что Коновалец уже встречался с Валюхом в феврале того же года в Роттердаме, и тогда тоже получил от него пакет с какими-то документами и советской литературой, взамен передав связному националистическую пропагандистскую литературу.Спустя три дня после ликвидации Коновальца в Роттердам прилетела вызванная полицией его жена Ольга, которая также опознала в убитом своего мужа."Согласно выводу следствия роттердамской полиции, этот "Валюх" по поручению ГПУ вручил вождю адскую машину, сказав, что это книжки или что-то тому подобное, и пообещав, что придет впоследствии или т.п.", — говорилось в коммюнике.Коновалец в 1929 году за рубежом создал ОУН.* При нем была разработана человеконенавистническая идеология украинских националистов. Именно при нем в ОУН* продвигалась идеология воинствующего антисемитизма, планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти.С 1933 года Коновалец и ОУН* начали активно сотрудничать со спецслужбами Третьего рейха и получали от них поддержку. ОУН* с подачи гитлеровцев наращивала свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с СССР. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН* и внести раскол в ряды украинских националистов.В результате ликвидации Коновальца ОУН* раскололась на две фракции: одну возглавил Степан Бандера, другую — Андрей Мельник. Бандеровцы и мельниковцы враждовали друг с другом, начались взаимные убийства, и счет жертв этих разборок шел на сотни.

https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

https://ria.ru/20220628/natsionalisty-1798599686.html

https://ria.ru/20220530/nazismbrezhnev-1790640245.html

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в мире, степан бандера, андрей мельников, ссср, мелитополь, организация украинских националистов, гпу