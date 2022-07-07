https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html

Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН* Коновальца

Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН* Коновальца - РИА Новости, 07.07.2022

Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН* Коновальца

РИА Новости публикует ранее неизвестные подробности ликвидации организатора и главаря "Организации украинских националистов" (ОУН)*, крупного агента... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:10

2022-07-07T03:10

2022-07-07T10:22

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общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. РИА Новости публикует ранее неизвестные подробности ликвидации организатора и главаря "Организации украинских националистов" (ОУН)*, крупного агента гитлеровской разведки Евгения Коновальца легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым в мае 1938 года в нидерландском Роттердаме.Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова. Уроженец Мелитополя, Судоплатов внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом и германским нацизмом.Ранее УФСБ России по Приморскому краю рассекретило документы о деятельности в 1930-х годах на оккупированной японцами территории Маньчжурии антисоветской "Украинской национальной колонии" (УНК), с которыми ознакомилось РИА Новости. В числе этих документов — фотокопии журнала "Дальний Восток", издававшегося УНК.В 1938 году журнал со ссылкой на "коммюнике Украинской националистической пресс-службы" сообщил о ликвидации Коновальца и о том, что было дальше. В частности, приводились хронологические подробности событий того дня, в том числе точное время взрыва бомбы, уничтожившей Коновальца, свидетельские показания, выводы роттердамской полиции, а также версии, выдвинутые следствием, проводившимся украинскими националистами."Цукерки Судоплатовские"Коновалец принимал активное участие в деятельности украинских националистических организаций с 1910-х годов. В августе 1914-го добровольцем отправился на войну с Россией в рядах австрийской армии. В 1917 году в Киеве под контролем Центральной рады Украинской народной республики сформировал батальон "сечевых стрельцов" из числа бывших солдат австро-венгерской армии. "Сечевые стрельцы" в январе 1918 года приняли участие в жестоком подавлении восстания рабочих киевского завода "Арсенал". По разным оценкам, тогда погибли до полутора тысяч человек.Сбежав за границу, Коновалец в 1929 году создал Организацию украинских националистов*. При Коновальце была разработана человеконенавистническая идеология украинских националистов. Именно при нем в ОУН* продвигалась идеология воинствующего антисемитизма, планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни.С 1933 года Коновалец и ОУН* начали активно сотрудничать с гитлеровскими спецслужбами и получали от них поддержку. В том же году оуновцы* перешли к открытому террору против советских дипломатов — в тогда еще польском Львове они убили сотрудника советского консульства Андрея Майлова. После этого председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский приказал разработать мероприятия по пресечению террористических акций оуновцев.*В решении этой задачи принял участие сотрудник советской внешней разведки Павел Судоплатов. Под прикрытием участника украинского антисоветского подполья он в 1935 году внедрился в ОУН,* а затем познакомился с самим Коновальцем. Это удалось сделать благодаря человеку из ближайшего окружения Коновальца — его эмиссару в СССР Василю Лебедю, к тому времени — особо ценному агенту советских спецслужб. Судоплатов выступал в качестве "племянника" Лебедя.Судоплатов вместе с рядом оуновцев* некоторое время обучался в партийной школе гитлеровской партии НСДАП в Лейпциге. Пользуясь доверием Коновальца, стал его связным, сопровождал лидера ОУН* в инспекционных поездках в Париж и Вену. В 1937-1938 годах выезжал нелегальным курьером в ряд стран Западной Европы под прикрытием должности радиста советского грузового судна.В то время ОУН* с подачи гитлеровцев наращивала свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с СССР. К 1938 году советское руководство поручило ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить эту организацию и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновальца решили уничтожить взрывом бомбы, замаскированой под украшенную украинским орнаментом коробку шоколадных конфет, которые обожал главарь ОУН.* Искусно выполненная в НКВД бомба была абсолютно безопасна, если ее держали вертикально, но срабатывала спустя некоторое время после приведения в горизонтальное положение.Этот "подарок" Судоплатов, имевший псевдоним Валюх, вручил Коновальцу на встрече в Роттердаме в кафе "Атланта" около полудня 23 мая 1938 года. Как писал Судоплатов в своих мемуарах, ему потребовалась большая выдержка, чтобы в тот момент внешне оставаться спокойным.Судоплатов вспоминал, что, расставшись с Коновальцем, зашел в магазин неподалеку, купил плащ и шляпу, и, выходя на улицу, услышал звук, похожий на хлопок лопнувшей автомобильной шины. Он поспешил на вокзал, сел на первый же поезд в Париж, а из столицы Франции так же благополучно перебрался в испанскую Барселону.О том, что Коновалец убит, Судоплатов узнал из западноевропейских газет, которые он читал по пути. В прессе выдвигались разные версии — что Коновалец пал либо от рук большевиков, либо агентов гестапо, либо соперников по ОУН,* либо его убрали спецслужбы Польши в отместку за убийство польского министра внутренних дел Перацкого украинскими националистами в 1934 году.Та операция стала триумфом советских спецслужб — она проводилась внешней разведкой, но в ее основу лег опыт внедрения в ряды противника, полученный контрразведкой в 1920-х годах в рамках операции "Трест". Тогда перед противником легендировалось наличие в Советской России тайной крупной монархической организации, а в операции против Коновальца речь шла о якобы существовавшей в СССР подпольной украинской националистической структуре.В результате ликвидации Коновальца ОУН* раскололась на две фракции — одну возглавил Степан Бандера, другую — Андрей Мельник. Бандеровцы и мельниковцы враждовали друг с другом, начались взаимные убийства, и счет жертв этих разборок шел на сотни.В нынешнее время получил популярность интернет-мем "цукерки (по-украински конфеты. — Прим. ред.) судоплатовские" — изображение коробки шоколада с символикой НКВД и фотографией Судоплатова.Операции по денацификацииПавел Судоплатов работал в советских органах госбезопасности с середины 1920-х годов. В советской внешней разведке — с 1932 года. В 1939-1946 годах — заместитель начальника внешней разведки НКВД-НКГБ. В ноябре-декабре 1938 года исполнял обязанности начальника советской внешней разведки.Руководил операцией по ликвидации политического врага СССР Льва Троцкого, состоявшейся в августе 1940 года в столице Мексики Мехико. Уничтожение Троцкого, также заочно приговоренного в СССР к смертной казни, было вынужденным — к тому времени он активно способствовал втягиванию СССР в новую мировую войну и действовал в интересах Англии и Франции, готовившихся нанести удар по Советскому Союзу.В годы Великой Отечественной войны Судоплатов возглавлял 4-е Управление НКВД — НКГБ, которое занималось разведывательно-диверсионной работой в тылу врага. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и с любым оружием в руках. На их боевом счету — десятки тысяч уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог.В летопись отечественных спецслужб вошла и проведенная под эгидой 4-го Управления трехэтапная операция "Монастырь-Курьеры-Березино". В рамках нее проводились радиоигры с целью "скармливания" германской разведке стратегически важной дезинформации о планах Красной армии; задержания немецких агентов, прибывавших в Москву в качестве разведчиков и курьеров; сковывания сил гитлеровцев на территории Белоруссии.На основе полученного огромного оперативно-боевого опыта под руководством Судоплатова после войны были заложены основы разведывательно-диверсионных операций за рубежом на важнейших военно-стратегических объектах, базах и коммуникациях стран НАТО в "особый период". Те наработки впоследствии оказались востребованы при создании подразделения специального назначения КГБ СССР "Вымпел".В разные годы Судоплатов был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком "Заслуженный работник НКВД".В августе 1953 года Судоплатова арестовали по "делу Берии" якобы за подготовку терактов против высшего руководства страны. Своей вины он не признал. Судоплатова лишили воинского звания, наград и приговорили к 15 годам тюремного заключения. С 1958 года он содержался во Владимирском централе. Срок отбыл полностью. За это время перенес три инфаркта и ослеп на один глаз. Вышел на свободу инвалидом.В 1992 году полностью реабилитирован. Скончался в 1996 году, похоронен в Москве на Донском кладбище. В 1998 году указом президента РФ генерал-лейтенант Судоплатов был посмертно восстановлен в правах на государственные награды в связи с реабилитацией.В июне нынешнего года в освобожденном от украинских националистов Мелитополе открылась мемориальная доска в честь Судоплатова. На ней изображены портрет Судоплатова и знак "Заслуженный работник НКВД". Венчает мемориальную доску надпись "Меч возмездия для предателей Родины". А улица, на которой расположено здание с мемориальной доской, теперь носит имя Судоплатова вместо теоретика украинского национализма Донцова.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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https://ria.ru/20220701/natsionalisty-1799450189.html

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798620571.html

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

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организация украинских националистов, ссср, россия, советская россия, украина, общество