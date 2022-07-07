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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева, по его словам, РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:29
2022-07-07T14:09
в мире
украина
россия
бали
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева, по его словам, тем самым стимулируется отход Украины от ранее достигнутых мирных договоренностей, сообщили в МИД РФ.Переговоры состоялись на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов "Группы двадцати" на острове Бали."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи."Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий по линии дипломатических и военных ведомств в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных", - отметили в МИД РФ.
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в мире, украина, россия, бали, сергей лавров, мевлют чавушоглу
13:29 07.07.2022 (обновлено: 14:09 07.07.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

МИД: Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Чавушоглу ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева, по его словам, тем самым стимулируется отход Украины от ранее достигнутых мирных договоренностей, сообщили в МИД РФ.
Переговоры состоялись на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов "Группы двадцати" на острове Бали.
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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
"Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий по линии дипломатических и военных ведомств в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных", - отметили в МИД РФ.
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В миреУкраинаРоссияБалиСергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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