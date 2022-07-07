https://ria.ru/20220707/lavrov-1800916985.html

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева, по его словам, РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:29

2022-07-07T13:29

2022-07-07T14:09

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бали

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева, по его словам, тем самым стимулируется отход Украины от ранее достигнутых мирных договоренностей, сообщили в МИД РФ.Переговоры состоялись на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов "Группы двадцати" на острове Бали."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи."Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий по линии дипломатических и военных ведомств в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220706/zerno-1800754657.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799332500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, бали, сергей лавров, мевлют чавушоглу