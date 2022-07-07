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В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая
В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая - РИА Новости, 07.07.2022
В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:33
2022-07-07T08:33
2022-07-07T08:37
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сергей лавров
энтони блинкен
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД.Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20. Как заявили ранее в МИД, "на полях" заседания Лавров проведёт ряд встреч. При этом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не запланировано.
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в мире, россия, индонезия, сергей лавров, энтони блинкен, бали, сша, большая двадцатка, саммит g20
08:33 07.07.2022 (обновлено: 08:37 07.07.2022)
В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая
МИД: в Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И