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В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая

В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая - РИА Новости, 07.07.2022

В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:33

2022-07-07T08:33

2022-07-07T08:37

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД.Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20. Как заявили ранее в МИД, "на полях" заседания Лавров проведёт ряд встреч. При этом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не запланировано.

https://ria.ru/20220630/rzhd-1799377417.html

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в мире, россия, индонезия, сергей лавров, энтони блинкен, бали, сша, большая двадцатка, саммит g20