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В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая - РИА Новости, 07.07.2022
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В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая
В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая - РИА Новости, 07.07.2022
В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:33
2022-07-07T08:37
в мире
россия
индонезия
сергей лавров
энтони блинкен
бали
сша
большая двадцатка
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД.Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20. Как заявили ранее в МИД, "на полях" заседания Лавров проведёт ряд встреч. При этом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не запланировано.
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в мире, россия, индонезия, сергей лавров, энтони блинкен, бали, сша, большая двадцатка, саммит g20
08:33 07.07.2022 (обновлено: 08:37 07.07.2022)
 
В Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая

МИД: в Индонезии Лавров встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И, заявили в российском МИД.
"Сегодня запланированы встречи с главами МИД Турции и КНР", - сказали журналистам в министерстве.
Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20. Как заявили ранее в МИД, "на полях" заседания Лавров проведёт ряд встреч. При этом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не запланировано.
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30 июня, 18:29
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В миреРоссияИндонезияСергей ЛавровЭнтони БлинкенБалиСШАБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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