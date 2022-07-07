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Директор турфирмы в Кузбассе пойдет под суд за хищение денег клиентов
Директор турфирмы в Кузбассе пойдет под суд за хищение денег клиентов - РИА Новости, 07.07.2022
Директор турфирмы в Кузбассе пойдет под суд за хищение денег клиентов
Директор туристической фирмы в Кузбассе пойдет под суд по обвинению в 24 эпизодах мошенничества, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:11
2022-07-07T15:11
2022-07-07T15:11
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КЕМЕРОВО, 7 июл — РИА Новости. Директор туристической фирмы в Кузбассе пойдет под суд по обвинению в 24 эпизодах мошенничества, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Кемеровской области.Там завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя города Прокопьевска, директора турфирмы. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до шести лет лишения свободы."Следствием установлено, что обвиняемый, используя служебное положение, похищал деньги клиентов. Потерпевшие из Кемерова, Киселевска, Юрги, Гурьевска и других населенных пунктов региона приобретали путевки в города России и ближнего зарубежья, оплачивали авиабилеты и бронь в отелях, однако их поездки так и не состоялись. Общая сумма ущерба составила около 800 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", – сообщает ведомство.Ранее в полицию обратились жители разных городов области, они пожаловались на директора фирмы, в которой купили туры. По каждому заявлению сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверки, возбудили уголовные дела. Все они впоследствии были объединены в одно производство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, кемерово, новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, отели, полиция
Директор турфирмы в Кузбассе пойдет под суд за хищение денег клиентов
ГУМВД: директор турфирмы в Кузбассе обманул клиентов на 800 миллионов рублей
КЕМЕРОВО, 7 июл — РИА Новости. Директор туристической фирмы в Кузбассе пойдет под суд по обвинению в 24 эпизодах мошенничества, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Кемеровской области.
Там завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя города Прокопьевска, директора турфирмы. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
"Следствием установлено, что обвиняемый, используя служебное положение, похищал деньги клиентов. Потерпевшие из Кемерова, Киселевска, Юрги, Гурьевска и других населенных пунктов региона приобретали путевки в города России и ближнего зарубежья, оплачивали авиабилеты и бронь в отелях, однако их поездки так и не состоялись. Общая сумма ущерба составила около 800 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", – сообщает ведомство.
Ранее в полицию обратились жители разных городов области, они пожаловались на директора фирмы, в которой купили туры. По каждому заявлению сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверки, возбудили уголовные дела. Все они впоследствии были объединены в одно производство.