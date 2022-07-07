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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 62 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 62 рублей - РИА Новости, 07.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 62 рублей
Рубль ощутимо вырос в четверг: курс доллара снизился до 61,95 рубля, евро - до 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:30
2022-07-07T19:30
2022-07-07T19:30
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в четверг: курс доллара снизился до 61,95 рубля, евро - до 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,4 рубля, до 61,95 рубля, евро - на 1,17 рубля, до 63,6 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 62 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг упал до 61,95 рубля, евро — до 63,6