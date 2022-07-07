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Топ-6 курортов Краснодарского края

Топ-6 курортов Краснодарского края - РИА Новости, 07.07.2022

Топ-6 курортов Краснодарского края

Куда поехать на море в России этим летом? Всё зависит от ваших целей и интересов. Мы составили для вас подборку курортов Кубани для разных видов отдыха:... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:05

2022-07-07T17:05

2022-07-07T17:16

краснодарский край

сочи

туризм

геленджик

отдых на море

туризм

маршруты - туризм

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Куда поехать на море в России этим летом? Всё зависит от ваших целей и интересов. Мы составили для вас подборку курортов Кубани для разных видов отдыха: молодёжного, семейного, оздоровительного. Выбирайте идеальное место для отпуска, пакуйте чемоданы — и вперёд, навстречу морю, солнцу и беззаботному настроению!Отдых на Черном море с детьмиГлавные критерии выбора курорта для семейного отдыха — безопасные пляжи и богатая инфраструктура. Также важна доступность привычной еды и наличие магазинов, где можно купить всё необходимое для ребёнка: пюре, молочные продукты, соки.Прибавьте к этому рынки со свежими фруктами, анимацию в отелях, хорошую экологию — и вы получите идеальный курорт для отпуска с детьми. Таких в Краснодарском крае немало, и мы предлагаем обратить внимание на Анапу и Туапсе.АнапаОсобенности этого курорта — плавный заход в море, целебный воздух и обилие развлечений.Пляжи Анапы в основном песчаные, с долгим мелководьем, что удобно для купания с маленькими детьми. Прибрежные воды, песок и воздух насыщены полезными веществами (йодом, фосфором), поэтому Анапа признана климатическим и бальнеологическим курортом. Плавать в море, гулять по набережной и даже просто сидеть у воды полезно для кожи, суставов, дыхательной системы и всего организма.Чтобы разнообразить пляжный отдых, можно всей семьёй сходить в парк аттракционов или музей. В Анапе много развлечений, например:Скучно не будет!ТуапсеПлюсы Туапсе для отдыха с детьми — пологие пляжи, отличная инфраструктура и большой выбор жилья. Даже в высокий сезон здесь можно снять номер или домик рядом с морем, в шаговой доступности от супермаркетов, аптек и кафе.В городе есть как галечные, так и песчаные пляжи. Все они оборудованы кабинками для переодевания, туалетами, аттракционами, детскими площадками. В Туапсе есть дельфинарий, аквапарки, живописная набережная и просторный городской парк. Отсюда можно съездить на однодневную экскурсию к водопадам и горным озёрам.Молодежный отдых в Краснодарском краеГотовы покорять горные вершины, исследовать морское дно, танцевать ночи напролёт и встречать рассветы на пляже? Отправляйтесь в Геленджик или Адлер — отдых будет незабываемым!ГеленджикОдин из главных молодёжных курортов Краснодарского края. Геленджик — это большой выбор тусовочных отелей, головокружительные экскурсии, экстремальные виды спорта и лазурное море. За один день здесь можно прожить целую жизнь.Идеи, чем заняться в Геленджике:Вечеринки проводятся в самых необычных местах: на утёсах скал, в бассейнах, на пляжах.АдлерАдлер — это район Сочи с драйвовой атмосферой и особой энергетикой. Здесь огромные возможности для активного отдыха: можно заняться дайвингом и велотуризмом, покататься на джипах и парапланах, сплавиться по реке Мзымте, отправиться в горный поход.Ночная жизнь также бьёт ключом: вас ждут пенные вечеринки, бары, шоу и модные клубы. Летом в Адлер с гастролями приезжают знаменитости, часто устраиваются концерты под открытым небом. Ценителям рока стоит посетить легендарный рок-бар, где можно перекусить и послушать живую музыку.Выбор развлекательных заведений настолько широк, что каждый вечер вы сможете открывать для себя новые места и расширять круг знакомств!Гармония и восстановление: курорты для спокойного отдыхаМногие так устают от ритма большого города, что в отпуск стараются уехать подальше от суеты. Краснодарский край богат тихими уютными местечками, где можно расслабиться у моря, поправить здоровье и восстановить душевное равновесие.АгойНебольшой посёлок в Туапсинском районе, окружённый живописными скалами. Здесь нет дискотек до утра, караоке-баров с громкой музыкой и шумных молодёжных компаний. Туристов в Агое немного, поэтому морское побережье малолюдно и отличается особой чистотой. В кафе всегда найдётся свободный столик, чтобы пообедать или поужинать с видом на прибой. При этом в вашем распоряжении вся необходимая инфраструктура и качественный сервис: оборудованные пляжи, большой выбор отелей и гостевых домов на любой бюджет.А если захочется развлечений, можно съездить в Туапсе, до которого около 20 минут на машине, отправиться на экскурсию в горы или совершить морскую прогулку на яхте.Здравницы СочиСанатории Сочи предлагают поистине королевские условия для оздоровления тела и души. Ведь Сочи — это субтропический климат, зелень, цветы и ласковое море: средняя температура воды летом составляет +25 градусов, осенью — около +21 градуса.Именно здесь, в столь благоприятных природных условиях, расположено множество санаториев и пансионатов. Многие из них специализируются на лечении конкретных недугов и предлагают комплексные программы длительностью от нескольких дней до 3–4 недель. Есть возможность пройти курс лечения заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной систем.Преимущества лечебно-профилактического отдыха в Сочи:Словом, в Сочи есть всё, что нужно для полноценного отдыха и восстановления ресурсов организма.

краснодарский край

сочи

геленджик

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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