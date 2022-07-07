У России есть формула решения кризиса продовольствия в мире, заявил эксперт
Эксперт Резасия: Россия может изложить на G20 свое видение решения кризиса продовольствия
© AP Photo / Dita AlangkaraЛоготип G20
© AP Photo / Dita Alangkara
Логотип G20. Архивное фото
БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Россия может на встрече министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали представить свою формулу разрешения складывающегося в мире продовольственного кризиса, заявил в четверг известный индонезийский эксперт по международным отношениям и консультант правительства Индонезии доктор Теуку Резасия.
Интервью с экспертом публикует в четверг индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.
По словам Теуку Разасия, G20 следует предоставить России возможность беспрепятственно изложить свою позицию по вопросам продовольственной безопасности вместо того, чтобы, как это сделала группа G7, вводить санкции и запреты на российские товары, говорится в сообщении.
"Я надеюсь, что страны G20 не станут повторять паттерны "выходов из зала", которые мы все видели на нескольких предыдущих международных мероприятиях, в том числе, в рамках подготовительных встреч G20", - сказал эксперт.
По его словам, Индонезии, как председателю G20 в 2022 году, следует делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить России возможность беспрепятственно излагать свою позицию и свои предложения в рамках "двадцатки", а также чтобы способствовать организации двустороннего общения российской делегации с делегациями других стран-участниц G20, сообщает ANTARA.
Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20. В преддверии лидерского саммита "двадцатки", назначенного на ноябрь, ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение России на саммит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20.