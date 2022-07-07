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У России есть формула решения кризиса продовольствия в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 07.07.2022
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У России есть формула решения кризиса продовольствия в мире, заявил эксперт
У России есть формула решения кризиса продовольствия в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 07.07.2022
У России есть формула решения кризиса продовольствия в мире, заявил эксперт
Россия может на встрече министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали представить свою формулу разрешения складывающегося в мире... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:18
2022-07-07T16:18
в мире
россия
индонезия
украина
g7
большая двадцатка
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БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Россия может на встрече министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали представить свою формулу разрешения складывающегося в мире продовольственного кризиса, заявил в четверг известный индонезийский эксперт по международным отношениям и консультант правительства Индонезии доктор Теуку Резасия.Интервью с экспертом публикует в четверг индонезийское национальное новостное агентство ANTARA."У России уже есть формула разрешения продовольственной проблемы. Встреча министров иностранных дел G20 – это возможность для России презентовать эту формулу и продемонстрировать миру, что Россия здесь не часть проблемы, а часть ее решения", - заявил агентству эксперт.По словам Теуку Разасия, G20 следует предоставить России возможность беспрепятственно изложить свою позицию по вопросам продовольственной безопасности вместо того, чтобы, как это сделала группа G7, вводить санкции и запреты на российские товары, говорится в сообщении."Я надеюсь, что страны G20 не станут повторять паттерны "выходов из зала", которые мы все видели на нескольких предыдущих международных мероприятиях, в том числе, в рамках подготовительных встреч G20", - сказал эксперт.По его словам, Индонезии, как председателю G20 в 2022 году, следует делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить России возможность беспрепятственно излагать свою позицию и свои предложения в рамках "двадцатки", а также чтобы способствовать организации двустороннего общения российской делегации с делегациями других стран-участниц G20, сообщает ANTARA.Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20. В преддверии лидерского саммита "двадцатки", назначенного на ноябрь, ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение России на саммит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20.
https://ria.ru/20220629/prodovolstvie-1799056916.html
https://ria.ru/20220707/sammit-1800902882.html
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в мире, россия, индонезия, украина, g7, большая двадцатка
16:18 07.07.2022
 
У России есть формула решения кризиса продовольствия в мире, заявил эксперт

Эксперт Резасия: Россия может изложить на G20 свое видение решения кризиса продовольствия

© AP Photo / Dita AlangkaraЛоготип G20
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Логотип G20. Архивное фото
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БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Россия может на встрече министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали представить свою формулу разрешения складывающегося в мире продовольственного кризиса, заявил в четверг известный индонезийский эксперт по международным отношениям и консультант правительства Индонезии доктор Теуку Резасия.
Интервью с экспертом публикует в четверг индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.
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России уже есть формула разрешения продовольственной проблемы. Встреча министров иностранных дел G20 – это возможность для России презентовать эту формулу и продемонстрировать миру, что Россия здесь не часть проблемы, а часть ее решения", - заявил агентству эксперт.
По словам Теуку Разасия, G20 следует предоставить России возможность беспрепятственно изложить свою позицию по вопросам продовольственной безопасности вместо того, чтобы, как это сделала группа G7, вводить санкции и запреты на российские товары, говорится в сообщении.
"Я надеюсь, что страны G20 не станут повторять паттерны "выходов из зала", которые мы все видели на нескольких предыдущих международных мероприятиях, в том числе, в рамках подготовительных встреч G20", - сказал эксперт.
По его словам, Индонезии, как председателю G20 в 2022 году, следует делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить России возможность беспрепятственно излагать свою позицию и свои предложения в рамках "двадцатки", а также чтобы способствовать организации двустороннего общения российской делегации с делегациями других стран-участниц G20, сообщает ANTARA.
Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20. В преддверии лидерского саммита "двадцатки", назначенного на ноябрь, ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение России на саммит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20.
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