https://ria.ru/20220707/kredity-1801037299.html

Депутат предложил дополнительно ограничить размер переплаты по кредитам

Депутат предложил дополнительно ограничить размер переплаты по кредитам - РИА Новости, 07.07.2022

Депутат предложил дополнительно ограничить размер переплаты по кредитам

Депутат Дмитрий Гусев (фракция "Справедливая Россия - За правду") внес в Госдуму законопроект, предлагающий сделать предельную ежедневную ставку по... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:31

2022-07-07T18:31

2022-07-07T18:34

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Дмитрий Гусев (фракция "Справедливая Россия - За правду") внес в Госдуму законопроект, предлагающий сделать предельную ежедневную ставку по потребительскому кредиту и займу в России плавающей и ограничить ее 15-кратным размером ключевой ставки, а максимальный размер переплаты по процентам и штрафам по ссудам – снизить до 100% с текущих 150%, следует из пояснительной записки."Законопроектом предлагается дальнейшее снижение предельного размера начислений до 100% от основного долга и снижение ежедневной процентной ставки до 15-кратного размера ставки рефинансирования", - сказано в документе.Сейчас максимальный размер переплаты для займов до года составляет 1,5 размера ссуды или 150%, при этом в Госдуме есть законопроект по ее ограничению до 1,3 размера ссуды. Отмечается, что снижение предельного порога начислений до уровня 100% основного долга позволит многим заемщикам микрофинансовых организаций рассчитываться по своим обязательствам даже при максимально возможных начислениях, повысит ответственность микрофинансовых организаций при определении финансовых возможностей заемщиков, снизит уровень невозвращенных займов.Предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту сегодня составляет 1%, при этом весной в первом чтении Госдума одобрила ее сокращение до 0,8%. Согласно новому предложению депутатов, максимально допустимая ставка по потребссудам станет плавающей, и при текущей ключевой ставке в 9,5% максимальный ежедневный процент по потребкредиту будет снижен до 0,39%. Однако при ключевой ставке, например, в 20% максимальный размер процента в день уже вырастет до 0,82%."Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав граждан-должников по потребительским кредитам (займам) посредством установления правового механизма, ограничивающего возможные злоупотребления в данной сфере, а также способствующего вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов, а также кредиторов, ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением потребительских кредитов (займов)", - заключил автор законопроекта.В июле 2019 года в России было введено ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. В результате полная стоимость кредита по таким займам не превышает 365%.

https://realty.ria.ru/20220215/dolgi-1772908447.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, госдума рф