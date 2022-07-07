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В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека

В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека - РИА Новости, 07.07.2022

В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате падения крана из-за столкновения двух машин на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщает краевой... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:53

2022-07-07T07:53

2022-07-07T07:53

происшествия

авто

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забайкальский край

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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате падения крана из-за столкновения двух машин на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщает краевой главк МЧС.По его данным, сообщение о столкновении двух автомобилей на 212 километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск поступило утром в четверг.На месте ДТП сотрудники МЧС России деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательной части №2 поселка Могойтуй.В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края добавили о начале проверки по факту ДТП."В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, обратив особое внимание на требования к перевозке грузов", - уточнили в пресс-службе.

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происшествия, авто, россия, забайкальский край