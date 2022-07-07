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В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека
В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека - РИА Новости, 07.07.2022
В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате падения крана из-за столкновения двух машин на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщает краевой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:53
2022-07-07T07:53
2022-07-07T07:53
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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате падения крана из-за столкновения двух машин на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщает краевой главк МЧС.По его данным, сообщение о столкновении двух автомобилей на 212 километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск поступило утром в четверг.На месте ДТП сотрудники МЧС России деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательной части №2 поселка Могойтуй.В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края добавили о начале проверки по факту ДТП."В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, обратив особое внимание на требования к перевозке грузов", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, авто, россия, забайкальский край
В результате падения крана на авто в Забайкалье погибли два человека
В результате падения крана на авто на трассе в Забайкалье погибли два человека
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате падения крана из-за столкновения двух машин на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщает краевой главк МЧС.
По его данным, сообщение о столкновении двух автомобилей на 212 километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск поступило утром в четверг.
"В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек. В результате ДТП двое человек погибли, еще двое, в том числе один ребенок, травмированы. Ребенок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
На месте ДТП сотрудники МЧС России
деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательной части №2 поселка Могойтуй.
В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края
добавили о начале проверки по факту ДТП.
"В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, обратив особое внимание на требования к перевозке грузов", - уточнили в пресс-службе.