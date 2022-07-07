https://ria.ru/20220707/kontraktniki-1801031102.html
Тюменская область выплатит военным-контрактникам по 100 тысяч рублей
Тюменская область выплатит военным-контрактникам по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 07.07.2022
Тюменская область выплатит военным-контрактникам по 100 тысяч рублей
Жители Тюменской области, заключившие контракт на военную службу, получат из регионального бюджета выплаты в размере 100 тысяч рублей. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:06
2022-07-07T18:06
2022-07-07T18:06
общество
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 7 июл - РИА Новости. Жители Тюменской области, заключившие контракт на военную службу, получат из регионального бюджета выплаты в размере 100 тысяч рублей.Деньги можно использовать на любые цели. Эта сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой и слаживанием, или купить дополнительное снаряжение и оборудование, отметил губернатор.Правительству области поручено оперативно подготовить постановление, оно выйдет в ближайшие дни. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части.Подавать заявления на службу в тюменских подразделениях можно уже сейчас, набирают годных по состоянию здоровья, в возрасте до 50 лет и не отбывавших наказание. Преимущество отдаётся имеющим технические специальности, водительские права, корочки механиков, водителей БМП, БТР и танков, пояснили критерии отбора претендентов на службу в военкомате.
https://ria.ru/20220706/avtomagistrali-1800693758.html
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общество, александр моор, тюменская область
Тюменская область выплатит военным-контрактникам по 100 тысяч рублей
Тюменский глава Моор принял решение о выплате военным-контрактникам по 100 тысяч рублей
ТЮМЕНЬ, 7 июл - РИА Новости.
Жители Тюменской области, заключившие контракт на военную службу, получат
из регионального бюджета выплаты в размере 100 тысяч рублей.
"Я принял решение поддержать формирование подразделений из жителей Тюменской области
и установить разовую выплату людям, заключившим контракт на службу в этих подразделениях, в размере 100 тысяч рублей", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор
в своём Telegram-канале.
Деньги можно использовать на любые цели. Эта сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой и слаживанием, или купить дополнительное снаряжение и оборудование, отметил губернатор.
Правительству области поручено оперативно подготовить постановление, оно выйдет в ближайшие дни. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части.
Подавать заявления на службу в тюменских подразделениях можно уже сейчас, набирают годных по состоянию здоровья, в возрасте до 50 лет и не отбывавших наказание. Преимущество отдаётся имеющим технические специальности, водительские права, корочки механиков, водителей БМП, БТР и танков, пояснили критерии отбора претендентов на службу в военкомате.