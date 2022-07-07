https://ria.ru/20220707/kompensatsiya-1800955312.html

КС настоял на компенсации главе ликвидированного ТСЖ в Северодвинске

КС настоял на компенсации главе ликвидированного ТСЖ в Северодвинске - РИА Новости, 07.07.2022

КС настоял на компенсации главе ликвидированного ТСЖ в Северодвинске

Конституционный суд (КС) России защитил трудовые права председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) из Северодвинска, которой перестали... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:11

2022-07-07T15:11

2022-07-07T15:11

россия

северодвинск

архангельская область

тсж

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России защитил трудовые права председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) из Северодвинска, которой перестали платить, когда ТСЖ было решено ликвидировать, сообщает пресс-служба суда."Седьмого июля… Конституционный суд РФ защитил трудовые права председателя правления ТСЖ", - говорится в сообщении.Дело о проверке конституционности пункта 3.1 статьи 147 Жилищного кодекса РФ рассматривалось в связи с жалобой Галины Руденко, которая в ноябре 2012 года была избрана председателем ТСЖ "Кондор" в многоквартирном доме Северодвинска. Решением общего собрания участников ТСЖ в июле 2013 года ей назначили вознаграждение в размере 25 тысяч рублей в месяц. Руденко получала его до января 2018 года, когда собственники квартир решили ликвидировать ТСЖ."Полагая, что с ТСЖ она состояла с трудовых отношениях, женщина обращалась в суды с иском к ТСЖ о взыскании невыплаченной заработной платы с момента ее избрания по май 2018 года - до окончания ее работы в ТСЖ. Это требование, как и требование компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты, неиспользованный отпуск и причиненный моральный вред, были отклонены", - приводится в релизе КС история вопроса.Как отметил Конституционный суд, действующее законодательство не содержит положений, из которых можно сделать вывод о невозможности заключения трудового договора между ТСЖ и председателем правления. Возможность заключения такого договора подтверждается положениями законодательства о товариществах собственников недвижимости.При этом правовое положение председателя правления ТСЖ определяется уставом товарищества или его решением о заключении соответствующего договора с главой правления ТСЖ, а также самим этим договором. Если правовой статус предправления ТСЖ не зафиксирован в документах, то его определяет суд."При этом, поскольку в трудовых отношениях предоставляется большой объем гарантий, для вывода суда об отсутствии в действительности признаков трудового договора необходимы весомые основания, к которым не может относиться только ссылка на оспариваемое положение", - указал КС России.По оценке Конституционного суда, установленный оспоренной нормой запрет на совмещение работы председателя правления ТСЖ в самом правлении с работой в товариществе по трудовому договору означает, что он не может осуществлять "иную оплачиваемую работу по трудовому договору с товариществом"."Норма не препятствует признанию отношений трудовыми, если из их содержания следует выполнение председателем ТСЖ именно трудовой функции", - приводит пресс-служба КС его позицию.Поскольку ТСЖ, где работала заявительница, ликвидировано, пересмотр дела не может восстановить ее права, но женщина вправе рассчитывать на компенсацию."Форму и размер компенсации должен определить Северодвинский городской суд Архангельской области, рассмотревший конкретное дело в первой инстанции, если установит, что отношения заявительницы с ТСЖ были трудовыми", - заключается в релизе.

https://realty.ria.ru/20211209/tszh-1763013233.html

https://realty.ria.ru/20220701/konkurs-1799483674.html

https://realty.ria.ru/20210210/moek-1596854007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, северодвинск, архангельская область, тсж, конституционный суд рф