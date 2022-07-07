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Танец с Путиным стал угрозой для Европы

Танец с Путиным стал угрозой для Европы - РИА Новости, 07.07.2022

Танец с Путиным стал угрозой для Европы

Австрия всегда относилась к числу самых спокойных европейских стран — и это касается не только уклада жизни, но и отношений с Россией. Даже после 2014 года Вена РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:02

авторы

карин кнайсль

европа

австрия

россия

владимир путин

русофобия

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Австрия всегда относилась к числу самых спокойных европейских стран — и это касается не только уклада жизни, но и отношений с Россией. Даже после 2014 года Вена оставалась последовательным сторонником сохранения торгово-экономических связей с Москвой и поддержания политического диалога, выгодно отличаясь на этом фоне от большинства партнеров по ЕС.Причем позиция австрийского правительства практически не менялась со сменой кабинета — кто бы ни был у власти, правые или левые, связи с Россией ценили все. Причин этому много: и большая степень самостоятельности австрийских элит из-за неучастия страны в НАТО, и наследие великой империи Габсбургов с ее мощной дипломатией и вниманием к сбланасированной внешней политике, и память о том, что в 1955-м наша страна добровольно вывела войска из Австрии, согласилась с восстановлением ее независимости и вечным нейтральным статусом. В общем, у австрийцев немало поводов быть "самыми правильными немцами" — прагматичными и ценящими связи со своим восточным соседом.Поэтому так удивило известие о том, что из Австрии была вынуждена эмигрировать ее бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль. Как стало известно, она покинула родину из-за постоянных угроз убийством. Об этом сначала сообщила Washington Post, а потом Кнайсль подтвердила РИА Новости, что покинула страну "точно не по своей воле". И хотя бывший министр отказалась отвечать на вопрос, связаны ли поступающие угрозы с ее деятельностью в России (она входила в совет директоров "Роснефти") или ситуацией на Украине, все и так понятно. Кнайсль была вынуждена уехать за границу из-за своего танца с Путиным — ведь это на ее свадьбу четыре года назад приезжал российский президент. Кто именно и как угрожал сейчас Кнайсль, пусть разбираются австрийские спецслужбы — но несложно догадаться, что, скорее всего, ей могли угрожать как приехавшие в Австрию беженцы с Украины, так и представители "старой" местной украинской диаспоры. Когда не можешь дотянуться до Путина — почему бы не убить танцевавшую с Путиным?В Кремле уже отреагировали, сообщив: "насколько нам известно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее и тому подобное, то есть, действительно, совершенно невыносимые условия для нее созданы, такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно". Пресс-секретарь президента назвал это "плохими симптомами", показывающими, "что общество нездоровое". Увы, это так — и для самой Австрии это новая глава в ее истории.И дело не только в угрозах убийством — дело в той травле, которой подвергаются в Европе все те, кто работает с Россией или выступает за нормальный диалог с ней. А Кнайсль известна и тем и другим: за свою недолгую (чуть больше полутора лет) работу во главе МИД она уделяла большое внимание отношениям с Россией. Неожиданный ход с появлением на ее свадьбе Путина не был ее хитрым планом — тут сыграл сам российский президент, продемонстрировавший умение сочетать человеческие и политические интересы в такой, казалось бы, уже забытой форме. Путин прилетел не на венский бал, а в маленький городок Гамлиц в Штирии, где проходила свадьба, но все равно это было эффектным напоминанием о тех временах, когда две империи во многом определяли ход европейской (и мировой) истории. Это было, по сути, намеком на то, что Европа и Россия — русские и немцы — могут снова взять судьбу Европы в свои руки, и именно это вызвало такую ненависть англосаксов: как же так, Путин хочет увести у нас Европу, да еще и в танце!Ненависть к Путину, достигшая сейчас на Западе инфернального масштаба, родилась даже не в 2014-м — она оформилась уже к концу его первого президентского срока. В Путине увидели сильного противника, который может восстановить потенциал уже, казалось, поверженной России, — и началась его последовательная демонизация. Карин Кнайсль стала ее побочной жертвой — умная, прекрасно разбирающаяся в мировой политике, отстаивающая интересы не только австрийско-российского, но и европейско-российского диалога, не скрывающая своего интереса к русской истории и культуре. В западной прессе ее сразу стали ругать за приглашение Путина на свадьбу, а после того, как весной прошлого года она вошла в совет директоров "Роснефти", выпады против нее стали обычным делом. Ну а после начала нашей спецоперации на Украине дело дошло уже и до угроз — и не только убийством.Европарламент принял резолюцию с призывом к европейским политикам уйти в отставку с должностей в российских компаниях, пригрозив в противном случае включить их в санкционные списки. Речь шла в первую очередь о бывшем немецком канцлере Шредере и о Кнайсль — как о самых известных персонажах. В мае они оба покинули совет директоров "Роснефти", но борцам с "путинскими друзьями" этого все равно мало. Им нужно, чтобы они не просто порвали с Россией — хочется сделать так, чтобы они каялись, ругали Путина, говорили о необходимости разорвать все отношения с нашей страной... Понятно, что Кнайсль этого делать не будет: ее позиция в отношении России исходит из ее убеждений, а не линии партии или поиска выгоды. Она может быть против войны, но она не будет отказываться от своих взглядов.То, что Кнайсль в итоге уехала из Австрии, — удар по самой Австрии, да и по Европе как таковой. Это не просто угроза жизни бывшего министра — это угроза будущему Европы. Попытка заставить замолчать тех, кто имеет наглость напоминать о многовековой истории европейско-российских отношений (в которых были разные периоды, но практически всегда был взаимный интерес), тех, кто призывает не рвать все связи и уж тем более не пытаться изолировать или выдавить Россию из Европы, абсолютно не отвечает европейским же интересам. Потому что если она будет удачной, то Европа лишится последнего шанса на сохранение своей идентичности, на возвращение самостоятельности. Россия это переживет. В отличие от Европы.

https://ria.ru/20220705/knaysl-1800434140.html

https://ria.ru/20220706/knaysl-1800633727.html

https://ria.ru/20220617/rusofobiya-1796187594.html

https://ria.ru/20220702/vrag-1799737345.html

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авторы, карин кнайсль, европа, австрия, россия, владимир путин, русофобия