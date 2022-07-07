Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/kitay-1801003785.html
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая - РИА Новости, 07.07.2022
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая
Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:01
2022-07-07T17:16
в мире
китай
ван и (политик)
мид кнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_9f7a515bf4a21a84f9995bd2dad25b13.jpg
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.По его словам, эти неправильные и незаконные действия только портят нормальное взаимодействие между странами, нарушают общепринятые правила международной торговли и "еще больше усугубляют украинский кризис".Ван И подчеркнул, что все стороны должны совместно противостоять этому и стремиться к созданию открытой, справедливой и недискриминационной среды для международного сотрудничества.
https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1e7f90d34c003ff19bc384592b48540b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ван и (политик), мид кнр, ситуация в днр и лнр
17:01 07.07.2022 (обновлено: 17:16 07.07.2022)
 
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая

Глава МИД Ван И: ряд стран используют украинский кризис для введения санкций против КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван
Министр иностранных дел КНР Ван - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел КНР Ван . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.
"Некоторые страны используют украинский кризис как предлог для введения чрезмерных односторонних санкций в отношении Китая и других государств", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
По его словам, эти неправильные и незаконные действия только портят нормальное взаимодействие между странами, нарушают общепринятые правила международной торговли и "еще больше усугубляют украинский кризис".
Ван И подчеркнул, что все стороны должны совместно противостоять этому и стремиться к созданию открытой, справедливой и недискриминационной среды для международного сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:43
CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России
 
В миреКитайВан И (политик)МИД КНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала