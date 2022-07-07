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Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая - РИА Новости, 07.07.2022
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая
Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:01
2022-07-07T17:01
2022-07-07T17:16
в мире
китай
ван и (политик)
мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.По его словам, эти неправильные и незаконные действия только портят нормальное взаимодействие между странами, нарушают общепринятые правила международной торговли и "еще больше усугубляют украинский кризис".Ван И подчеркнул, что все стороны должны совместно противостоять этому и стремиться к созданию открытой, справедливой и недискриминационной среды для международного сотрудничества.
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в мире, китай, ван и (политик), мид кнр, ситуация в днр и лнр
17:01 07.07.2022 (обновлено: 17:16 07.07.2022)
Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая
Глава МИД Ван И: ряд стран используют украинский кризис для введения санкций против КНР