https://ria.ru/20220707/kitay-1801003785.html

Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая

Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая - РИА Новости, 07.07.2022

Глава МИД КНР назвал украинский кризис предлогом для санкций против Китая

Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:01

2022-07-07T17:01

2022-07-07T17:16

в мире

китай

ван и (политик)

мид кнр

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Введение некоторыми странами односторонних санкций в отношении Китая и других стран под предлогом украинского кризиса только усложняет ситуацию, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.По его словам, эти неправильные и незаконные действия только портят нормальное взаимодействие между странами, нарушают общепринятые правила международной торговли и "еще больше усугубляют украинский кризис".Ван И подчеркнул, что все стороны должны совместно противостоять этому и стремиться к созданию открытой, справедливой и недискриминационной среды для международного сотрудничества.

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

китай

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в мире, китай, ван и (политик), мид кнр, ситуация в днр и лнр