https://ria.ru/20220707/kinoteatr-1800975330.html
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города - РИА Новости, 07.07.2022
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города
Власти Москвы планируют до конца года поддержать все кинотеатры города, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:27
2022-07-07T17:27
2022-07-07T17:27
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МОСКВА 7 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют до конца года поддержать все кинотеатры города, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Российской креативной недели..Он напомнил, что, по уже принятым мерам, сети, транслирующие российский контент, могут компенсировать 100 процентов затрат, понесенных с 1 января по 31 мая 2022, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. А также до 50 процентов аналогичных затрат, начиная с 1 июня 2022 года."Сегодня уже обратилось 18 киносетей, то есть в совокупности каждый второй кинотеатр города Москвы получит поддержку по текущим заявкам. Ждем остальные заявки. Считаем, что до конца года мы все наши кинотеатры поддержим, сохраним рабочие места и возможность дальше развиваться", — говорит Фурсин.
https://ria.ru/20220707/prokat-1800945075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города
Власти Москвы планируют до конца года финансово поддержать все кинотеатры города
МОСКВА 7 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют до конца года поддержать все кинотеатры города, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Российской креативной недели..
Он напомнил, что, по уже принятым мерам, сети, транслирующие российский контент, могут компенсировать 100 процентов затрат, понесенных с 1 января по 31 мая 2022, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. А также до 50 процентов аналогичных затрат, начиная с 1 июня 2022 года.
"Сегодня уже обратилось 18 киносетей, то есть в совокупности каждый второй кинотеатр города Москвы получит поддержку по текущим заявкам. Ждем остальные заявки. Считаем, что до конца года мы все наши кинотеатры поддержим, сохраним рабочие места и возможность дальше развиваться", — говорит Фурсин.