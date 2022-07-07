Рейтинг@Mail.ru
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220707/kinoteatr-1800975330.html
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города - РИА Новости, 07.07.2022
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города
Власти Москвы планируют до конца года поддержать все кинотеатры города, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:27
2022-07-07T17:27
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397784_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_245c8a14aa91e8057c8339d12da4bcd7.jpg
МОСКВА 7 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют до конца года поддержать все кинотеатры города, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Российской креативной недели..Он напомнил, что, по уже принятым мерам, сети, транслирующие российский контент, могут компенсировать 100 процентов затрат, понесенных с 1 января по 31 мая 2022, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. А также до 50 процентов аналогичных затрат, начиная с 1 июня 2022 года."Сегодня уже обратилось 18 киносетей, то есть в совокупности каждый второй кинотеатр города Москвы получит поддержку по текущим заявкам. Ждем остальные заявки. Считаем, что до конца года мы все наши кинотеатры поддержим, сохраним рабочие места и возможность дальше развиваться", — говорит Фурсин.
https://ria.ru/20220707/prokat-1800945075.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397784_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_cf255d034672cb2475e6d330ef0810f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы
17:27 07.07.2022
 
Москва планирует до конца года поддержать все кинотеатры города

Власти Москвы планируют до конца года финансово поддержать все кинотеатры города

© Depositphotos / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / DmitryPoch
Читать ria.ru в
МОСКВА 7 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют до конца года поддержать все кинотеатры города, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Российской креативной недели..
Он напомнил, что, по уже принятым мерам, сети, транслирующие российский контент, могут компенсировать 100 процентов затрат, понесенных с 1 января по 31 мая 2022, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. А также до 50 процентов аналогичных затрат, начиная с 1 июня 2022 года.
"Сегодня уже обратилось 18 киносетей, то есть в совокупности каждый второй кинотеатр города Москвы получит поддержку по текущим заявкам. Ждем остальные заявки. Считаем, что до конца года мы все наши кинотеатры поддержим, сохраним рабочие места и возможность дальше развиваться", — говорит Фурсин.
Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 15:15Культура
Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями
 
КультураНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала