https://ria.ru/20220707/kino-1800978290.html

Российское документальное кино покажут во Вьетнаме, Индии и Таиланде

Российское документальное кино покажут во Вьетнаме, Индии и Таиланде - РИА Новости, 07.07.2022

Российское документальное кино покажут во Вьетнаме, Индии и Таиланде

Российские проекты, включая документальное кино, сериалы и анимацию, заинтересовали аудиторию Вьетнама, Индии и Таиланда, сообщает пресс-служба Роскино. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:00

2022-07-07T18:00

2022-07-07T18:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские проекты, включая документальное кино, сериалы и анимацию, заинтересовали аудиторию Вьетнама, Индии и Таиланда, сообщает пресс-служба Роскино.С некоторыми проектами был заключен ряд сделок. Кроме того, азиатских закупщиков интересовали форматные права на российские сериалы.Например, мультфильм "Бука. Мое любимое чудище" СТВ был продан компании Yeijilim (Вьетнам), также ведутся переговоры с OTT платформой FPT (Вьетнам) о приобретении прав на анимационный сериал "Лунтик". "Союзмультфильм" провел ряд переговоров с вьетнамскими Pay TV каналами и OTT платформами, которые проявили особенный интерес к проектам для дошкольной аудитории — "Монсики", "Тайны медовой долины", "Простоквашино".Компания "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" продала ленту в жанре sci-fi "Обратимая реальность" на территорию Индии и ОАЭ. К художественным фильмам из ее каталога интерес проявляли представители Китая. По возможной продаже сериального контента — боевики "Сержант" и "Варяг", комедийные сериалы "Ивановы-Ивановы" и "Братья", драмы "The Телки", "Happy End" — представители "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" провели встречи с компаниями из Вьетнама, Индии, Таиланда.По словам гендиректора Роскино Ирины Шалыто, участие в мероприятии позволило "более внимательно посмотреть на кино- и ТВ-индустрию Вьетнама, а также наладить контакты с закупщиками других азиатских стран, которые традиционно посещают выставку".Шалыто подчеркнула, что Россия готова предложить проекты для разных возрастных аудиторий, включая образовательный формат.

https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, вьетнам, индия, таиланд, роскино, союзмультфильм, кино и сериалы