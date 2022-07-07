11:50 07.07.2022 (обновлено: 11:59 07.07.2022)
Украинские террористы готовили теракты против российских военных
Украинские террористы планировали теракты против российских военных и члена ВГА Херсона
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 7 июл - РИА Новости. Украинские террористы планировали теракты против российских военных и одного из руководителей херсонской военно-гражданской администрации, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.
"Террористы из сил специальных операций Украины (ССО - ред.) планировали осуществить террористические акты в отношении российских военных, а также одного из руководителей военно-гражданской администрации Херсонской области", - сказал он.
По словам собеседника агентства, "основу агентурной сети ССО составили лица из ближайшего окружения бывшего мэра города Херсон Игорь Колыхаева - его советник Вейшторт Борис Борисович и члены созданного по инициативе экс-градоначальника предприятия "Муниципальная варта".
"Под видом охраны общественного порядка члены организации, которую так пиарил Игорь Колыхаев, "вартовцы" вели разведку на местности, собирали данные в отношении сотрудников военно-гражданской администрации", - сообщил источник.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.