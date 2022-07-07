https://ria.ru/20220707/kazn-1800854410.html

В Сингапуре казнили двоих осужденных по делу о контрабанде наркотиков

В Сингапуре казнили двоих осужденных по делу о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 07.07.2022

В Сингапуре казнили двоих осужденных по делу о контрабанде наркотиков

Двое осужденных по делу о контрабанде наркотиков, один из которых был гражданином Малайзии, в четверг казнены через повешение в Сингапуре, сообщает... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:59

2022-07-07T09:59

2022-07-07T09:59

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БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Двое осужденных по делу о контрабанде наркотиков, один из которых был гражданином Малайзии, в четверг казнены через повешение в Сингапуре, сообщает интернет-версия газеты The Star.Гражданин Малайзии Калвант Сингх и сингапурец Норашари бин Гаус, осужденные по одному делу о контрабанде наркотиков, были казнены через повешение в Сингапуре утром в четверг, сообщает издание со ссылкой на правозащитников, присутствовавших в тюрьме, в которой приговор был приведен в исполнение.Сингх и бин Гаус были арестованы в 2013 году по обвинению в контрабандном ввозе в Сингапур 120,9 граммов диаморфина. Суд приговорил их к смертной казни в 2016 году, отмечает издание.Незадолго до казни защита малайзийского гражданина Сингха подала петицию об отсрочке приведения приговора в исполнение, в которой было отказано. В ночь на 7 июля у Высокой комиссии (посольства) Сингапура в столице Малайзии Куала Лумпуре собрались противники жестких законов о контрабанде наркотиков, действующих в соседнем Сингапуре, и провели ночной пикет с зажженными свечами с требованием остановить казнь. Участники протеста скандировали "Сингапур, остановите убийство!", сообщает газета.В апреле 2022 года в Сингапуре был казнен гражданин Малайзии Нагентран Дхармалингам, осужденный за контрабандный ввоз в Сингапур 42 граммов героина в 2010 году.Как в Сингапуре, так и в Малайзии уголовное законодательство предусматривает смертную казнь за контрабанду наркотиков в размерах, за которые в большинстве стран мира предусмотрены значительно более мягкие наказания. Однако в Малайзии в июне 2022 года вступил в силу закон, отменяющий обязательный характер смертного приговора, в том числе и по статьям, связанным с контрабандой наркотических веществ. Теперь выбор наказания по таким статьям обвинения остается за судом, который может избрать альтернативное наказание.

https://ria.ru/20220427/kazn-1785661750.html

https://ria.ru/20220310/singapur-1777466216.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, малайзия, сингапур