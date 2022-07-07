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Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует совершать поездку в Калининград, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:54
2022-07-07T12:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
калининград
калининградская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует совершать поездку в Калининград, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока в планах президента таких поездок нет", - сказал Песков.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800364487.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, калининград, калининградская область
12:54 07.07.2022
 
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: у Путина пока нет в планах поездки в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует совершать поездку в Калининград, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока в планах президента таких поездок нет", - сказал Песков.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Песков заверил, что вопрос с блокадой Калининграда решается
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковКалининградКалининградская область
 
 
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