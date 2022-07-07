https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800906045.html
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует совершать поездку в Калининград, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:54
2022-07-07T12:54
2022-07-07T12:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
калининград
калининградская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует совершать поездку в Калининград, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока в планах президента таких поездок нет", - сказал Песков.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800364487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, калининград, калининградская область
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: у Путина пока нет в планах поездки в Калининград