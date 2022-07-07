https://ria.ru/20220707/ischeznovenie-1800829253.html

В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира

В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира - РИА Новости, 07.07.2022

В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира

Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США полковник Дуглас... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:00

2022-07-07T03:00

2022-07-07T14:09

в мире

сша

австралия

украина

россия

энтони альбанезе

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.Как сообщало агентство Франс Пресс, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/oruzhie-1800533869.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

австралия

украина

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в мире, сша, австралия, украина, россия, энтони альбанезе