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В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/ischeznovenie-1800829253.html
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира - РИА Новости, 07.07.2022
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира
Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США полковник Дуглас... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:00
2022-07-07T14:09
в мире
сша
австралия
украина
россия
энтони альбанезе
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.Как сообщало агентство Франс Пресс, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/oruzhie-1800533869.html
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в мире, сша, австралия, украина, россия, энтони альбанезе
03:00 07.07.2022 (обновлено: 14:09 07.07.2022)
 
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира

Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.

"Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца", — пояснил Макгрегор.

Как сообщало агентство Франс Пресс, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
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