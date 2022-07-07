03:00 07.07.2022 (обновлено: 14:09 07.07.2022)
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира
Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
"Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца", — пояснил Макгрегор.
Как сообщало агентство Франс Пресс, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.