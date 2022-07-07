https://ria.ru/20220707/irlandiya-1800993176.html

Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона

Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона

Премьер Ирландии Михол Мартин заявил в связи с отставкой британского коллеги Бориса Джонсона, что у двух стран появилась возможность вернуться к истинному духу... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:44

2022-07-07T16:44

2022-07-07T16:44

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отставка премьер-министра великобритании

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Ирландии Михол Мартин заявил в связи с отставкой британского коллеги Бориса Джонсона, что у двух стран появилась возможность вернуться к истинному духу партнерства и уважения.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Хотя премьер-министр Джонсон и я активно сотрудничали, мы не всегда соглашались, и в последнее время отношения между нашими правительствами были натянутыми и сложными", - говорится в заявлении Мартина.По словам ирландского премьера, сотрудничество двух стран является ключевым фактором мира и процветания на островах. Он призвал Британию отказаться от односторонних действий, "касается ли это работы с наследием прошлого, прав человека или протокола по Северной Ирландии"."Теперь у нас есть возможность вернуться к истинному духу партнерства и взаимного уважения, которые необходимы для поддержки достижений соглашения Страстной пятницы", - отметил Мартин.Глава ирландского МИД Саймон Ковни также отметил, что правительство страны "готово работать с новым премьер-министром Великобритании над защитой наших общих достижений в мирном процессе и нашей общей ответственности в соответствии с международным правом в отношении Brexit".Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта погибли более 3,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800969694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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