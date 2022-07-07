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Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона
Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона
Премьер Ирландии Михол Мартин заявил в связи с отставкой британского коллеги Бориса Джонсона, что у двух стран появилась возможность вернуться к истинному духу... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:44
2022-07-07T16:44
в мире
ирландия
великобритания
северная ирландия
отставка премьер-министра великобритании
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Ирландии Михол Мартин заявил в связи с отставкой британского коллеги Бориса Джонсона, что у двух стран появилась возможность вернуться к истинному духу партнерства и уважения.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Хотя премьер-министр Джонсон и я активно сотрудничали, мы не всегда соглашались, и в последнее время отношения между нашими правительствами были натянутыми и сложными", - говорится в заявлении Мартина.По словам ирландского премьера, сотрудничество двух стран является ключевым фактором мира и процветания на островах. Он призвал Британию отказаться от односторонних действий, "касается ли это работы с наследием прошлого, прав человека или протокола по Северной Ирландии"."Теперь у нас есть возможность вернуться к истинному духу партнерства и взаимного уважения, которые необходимы для поддержки достижений соглашения Страстной пятницы", - отметил Мартин.Глава ирландского МИД Саймон Ковни также отметил, что правительство страны "готово работать с новым премьер-министром Великобритании над защитой наших общих достижений в мирном процессе и нашей общей ответственности в соответствии с международным правом в отношении Brexit".Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта погибли более 3,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800969694.html
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в мире, ирландия, великобритания, северная ирландия, отставка премьер-министра великобритании, борис джонсон
16:44 07.07.2022
 
Премьер Ирландии прокомментировал отставку Джонсона

Премьер Ирландии: с отставкой Джонсона есть возможность вернуться к истинному партнерству

© AFP 2022 / Julien BehalПремьер-министр Ирландии Михол Мартин
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Julien Behal
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Ирландии Михол Мартин заявил в связи с отставкой британского коллеги Бориса Джонсона, что у двух стран появилась возможность вернуться к истинному духу партнерства и уважения.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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"Хотя премьер-министр Джонсон и я активно сотрудничали, мы не всегда соглашались, и в последнее время отношения между нашими правительствами были натянутыми и сложными", - говорится в заявлении Мартина.
По словам ирландского премьера, сотрудничество двух стран является ключевым фактором мира и процветания на островах. Он призвал Британию отказаться от односторонних действий, "касается ли это работы с наследием прошлого, прав человека или протокола по Северной Ирландии".
"Теперь у нас есть возможность вернуться к истинному духу партнерства и взаимного уважения, которые необходимы для поддержки достижений соглашения Страстной пятницы", - отметил Мартин.
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Глава ирландского МИД Саймон Ковни также отметил, что правительство страны "готово работать с новым премьер-министром Великобритании над защитой наших общих достижений в мирном процессе и нашей общей ответственности в соответствии с международным правом в отношении Brexit".
Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта погибли более 3,5 тысячи человек.
 
В миреИрландияВеликобританияСеверная ИрландияОтставка премьер-министра ВеликобританииБорис Джонсон
 
 
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