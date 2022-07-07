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Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме

Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме - РИА Новости, 07.07.2022

Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов оперативно устранить проблемы, связанные с реализацией туристических инвестпроектов, и оказывать... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:52

2022-07-07T12:52

2022-07-07T14:59

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов оперативно устранить проблемы, связанные с реализацией туристических инвестпроектов, и оказывать содействие бизнесу, сообщили журналистам в его аппарате по итогам заседания президиума правительственной комиссии."Вице-премьер обратил внимание руководителей субъектов, где есть проблемы с реализацией проектов. Они касаются земельных вопросов (определения участков или смены разрешенного вида использования). Помимо этого, ряд инвесторов затягивают свои внутрикорпоративные процедуры согласования, бизнес-планы и финмодели с учетом изменившихся экономических условий. Подобная ситуация сложилась по 27 проектам из первого пула", - говорится в сообщении аппарата."Получается, что деньги государство выделило, а направить их в проекты мы не можем. Для эффективного исполнения поручения президента прошу губернаторов активно включиться в процесс и проработать со своими инвесторами все возникающие вопросы", - сказал Чернышенко, слова которого привел аппарат.В первый пул, который сформировала корпорация "Туризм.РФ", вошли 53 проекта. "Они позволят создать к 2030 году по всей стране 20 тысяч номеров. Общий объем финансирования по ним составляет 387 миллиардов рублей, из них 36,5 миллиарда – средства корпорации. На данный момент по 14 проектам инвесторы уже приступили к проектированию, по шести начата стройка. Первые объекты на 315 номеров планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года", - отметили в аппарате.Президент РФ Владимир Путин в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год."Для каждого региона привлечение инвесторов и запуск новых туристических проектов – это стимул развития экономики и инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги. А также возможность создать обеспечивающую инфраструктуру – дороги, сети тепло-, водо- и газоснабжения. До 2024 года на эти цели из федерального бюджета запланировано направить 24,2 миллиарда рублей", - указал Чернышенко.

https://ria.ru/20220626/perm-1798231125.html

https://ria.ru/20220621/baykal-1797133566.html

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф, дмитрий чернышенко, новости - туризм