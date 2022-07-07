https://ria.ru/20220707/investitsii-1800905227.html
Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме
Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме - РИА Новости, 07.07.2022
Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов оперативно устранить проблемы, связанные с реализацией туристических инвестпроектов, и оказывать... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:52
2022-07-07T12:52
2022-07-07T14:59
россия
экономика
правительство рф
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов оперативно устранить проблемы, связанные с реализацией туристических инвестпроектов, и оказывать содействие бизнесу, сообщили журналистам в его аппарате по итогам заседания президиума правительственной комиссии."Вице-премьер обратил внимание руководителей субъектов, где есть проблемы с реализацией проектов. Они касаются земельных вопросов (определения участков или смены разрешенного вида использования). Помимо этого, ряд инвесторов затягивают свои внутрикорпоративные процедуры согласования, бизнес-планы и финмодели с учетом изменившихся экономических условий. Подобная ситуация сложилась по 27 проектам из первого пула", - говорится в сообщении аппарата."Получается, что деньги государство выделило, а направить их в проекты мы не можем. Для эффективного исполнения поручения президента прошу губернаторов активно включиться в процесс и проработать со своими инвесторами все возникающие вопросы", - сказал Чернышенко, слова которого привел аппарат.В первый пул, который сформировала корпорация "Туризм.РФ", вошли 53 проекта. "Они позволят создать к 2030 году по всей стране 20 тысяч номеров. Общий объем финансирования по ним составляет 387 миллиардов рублей, из них 36,5 миллиарда – средства корпорации. На данный момент по 14 проектам инвесторы уже приступили к проектированию, по шести начата стройка. Первые объекты на 315 номеров планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года", - отметили в аппарате.Президент РФ Владимир Путин в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год."Для каждого региона привлечение инвесторов и запуск новых туристических проектов – это стимул развития экономики и инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги. А также возможность создать обеспечивающую инфраструктуру – дороги, сети тепло-, водо- и газоснабжения. До 2024 года на эти цели из федерального бюджета запланировано направить 24,2 миллиарда рублей", - указал Чернышенко.
https://ria.ru/20220626/perm-1798231125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, экономика, правительство рф, дмитрий чернышенко, новости - туризм
12:52 07.07.2022 (обновлено: 14:59 07.07.2022)
Чернышенко призвал решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме
Чернышенко призвал глав регионов решить проблемы с реализацией инвестпроектов в туризме
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов оперативно устранить проблемы, связанные с реализацией туристических инвестпроектов, и оказывать содействие бизнесу, сообщили журналистам в его аппарате по итогам заседания президиума правительственной комиссии.
"Вице-премьер обратил внимание руководителей субъектов, где есть проблемы с реализацией проектов. Они касаются земельных вопросов (определения участков или смены разрешенного вида использования). Помимо этого, ряд инвесторов затягивают свои внутрикорпоративные процедуры согласования, бизнес-планы и финмодели с учетом изменившихся экономических условий. Подобная ситуация сложилась по 27 проектам из первого пула", - говорится в сообщении аппарата.
"Получается, что деньги государство выделило, а направить их в проекты мы не можем. Для эффективного исполнения поручения президента прошу губернаторов активно включиться в процесс и проработать со своими инвесторами все возникающие вопросы", - сказал Чернышенко, слова которого привел аппарат.
В первый пул, который сформировала корпорация "Туризм.РФ", вошли 53 проекта. "Они позволят создать к 2030 году по всей стране 20 тысяч номеров. Общий объем финансирования по ним составляет 387 миллиардов рублей, из них 36,5 миллиарда – средства корпорации. На данный момент по 14 проектам инвесторы уже приступили к проектированию, по шести начата стройка. Первые объекты на 315 номеров планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года", - отметили в аппарате.
Президент РФ Владимир Путин
в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год.
"Для каждого региона привлечение инвесторов и запуск новых туристических проектов – это стимул развития экономики и инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги. А также возможность создать обеспечивающую инфраструктуру – дороги, сети тепло-, водо- и газоснабжения. До 2024 года на эти цели из федерального бюджета запланировано направить 24,2 миллиарда рублей", - указал Чернышенко.