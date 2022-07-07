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Омская область получит инфраструктурный кредит - РИА Новости, 07.07.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html
Омская область получит инфраструктурный кредит
Омская область получит инфраструктурный кредит - РИА Новости, 07.07.2022
Омская область получит инфраструктурный кредит
Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей, который направит на проекты обеспечения жилой застройки и строительства... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:04
2022-07-07T14:04
омская область
экономика
марат хуснуллин
александр бурков
омск
россия
омская область
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ОМСК, 7 июл – РИА Новости. Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей, который направит на проекты обеспечения жилой застройки и строительства крупной молочной фермы, сообщает облправительство.Соответствующее решение в четверг было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. На заседании губернатор Омской области Александр Бурков представил проекты, внесенные в заявку Омской области на инфраструктурный бюджетный кредит."Нам удалось завести в регион крупных застройщиков — компании "Эталон" и "Брусника". В настоящее время они вышли на площадки. "Эталон" начал строительство трех домов. В целом по проекту планируется возведение порядка 1,3 миллиона квадратных метров современного жилья. Благодаря инфраструктурному кредиту мы сможем обеспечить транспортную доступность для новых микрорайонов", — сообщил вице-премьеру Бурков.В рамках этого проекта около 700 миллионов рублей планируется дополнительно выделить на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры левобережья Омска, где ведется комплексная жилая застройка. Так, инфраструктурный бюджетный кредит планируется направить на развитие улично-дорожной сети общей протяженностью 13,5 километра, устройство контактной троллейбусной сети, строительство двух тяговых подстанций и реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. Также в планах — покупка 49 троллейбусов.Второй проект — строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в Марьяновском районе Омской области."Последние несколько лет мы развиваем в регионе проекты по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока. С целью поддержать фермеров мы даже установили в Омской области специальную налоговую льготу. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 400 миллионов рублей позволит обеспечить ферму необходимыми подводящими сетями. Это автодорога, водопровод и газопровод, а также сети электроснабжения. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест на селе, увеличить производство молока на предприятии на 30%, нарастить продуктивность коров до 8 тысяч килограмм на голову в год", — рассказал губернатор.
https://ria.ru/20220707/omsk-1800866099.html
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экономика, марат хуснуллин, александр бурков, омск, россия, омская область
14:04 07.07.2022
 
Омская область получит инфраструктурный кредит

Омская область получит инфраструктурный кредит на 1,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Омск
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 7 июл – РИА Новости. Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей, который направит на проекты обеспечения жилой застройки и строительства крупной молочной фермы, сообщает облправительство.
Соответствующее решение в четверг было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. На заседании губернатор Омской области Александр Бурков представил проекты, внесенные в заявку Омской области на инфраструктурный бюджетный кредит.
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"Нам удалось завести в регион крупных застройщиков — компании "Эталон" и "Брусника". В настоящее время они вышли на площадки. "Эталон" начал строительство трех домов. В целом по проекту планируется возведение порядка 1,3 миллиона квадратных метров современного жилья. Благодаря инфраструктурному кредиту мы сможем обеспечить транспортную доступность для новых микрорайонов", — сообщил вице-премьеру Бурков.
В рамках этого проекта около 700 миллионов рублей планируется дополнительно выделить на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры левобережья Омска, где ведется комплексная жилая застройка. Так, инфраструктурный бюджетный кредит планируется направить на развитие улично-дорожной сети общей протяженностью 13,5 километра, устройство контактной троллейбусной сети, строительство двух тяговых подстанций и реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. Также в планах — покупка 49 троллейбусов.
Второй проект — строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в Марьяновском районе Омской области.
"Последние несколько лет мы развиваем в регионе проекты по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока. С целью поддержать фермеров мы даже установили в Омской области специальную налоговую льготу. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 400 миллионов рублей позволит обеспечить ферму необходимыми подводящими сетями. Это автодорога, водопровод и газопровод, а также сети электроснабжения. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест на селе, увеличить производство молока на предприятии на 30%, нарастить продуктивность коров до 8 тысяч килограмм на голову в год", — рассказал губернатор.
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Омская областьЭкономикаМарат ХуснуллинАлександр БурковОмскРоссияОмская область
 
 
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