https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html

Омская область получит инфраструктурный кредит

Омская область получит инфраструктурный кредит - РИА Новости, 07.07.2022

Омская область получит инфраструктурный кредит

Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей, который направит на проекты обеспечения жилой застройки и строительства... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:04

2022-07-07T14:04

2022-07-07T14:04

омская область

экономика

марат хуснуллин

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россия

омская область

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ОМСК, 7 июл – РИА Новости. Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей, который направит на проекты обеспечения жилой застройки и строительства крупной молочной фермы, сообщает облправительство.Соответствующее решение в четверг было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. На заседании губернатор Омской области Александр Бурков представил проекты, внесенные в заявку Омской области на инфраструктурный бюджетный кредит."Нам удалось завести в регион крупных застройщиков — компании "Эталон" и "Брусника". В настоящее время они вышли на площадки. "Эталон" начал строительство трех домов. В целом по проекту планируется возведение порядка 1,3 миллиона квадратных метров современного жилья. Благодаря инфраструктурному кредиту мы сможем обеспечить транспортную доступность для новых микрорайонов", — сообщил вице-премьеру Бурков.В рамках этого проекта около 700 миллионов рублей планируется дополнительно выделить на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры левобережья Омска, где ведется комплексная жилая застройка. Так, инфраструктурный бюджетный кредит планируется направить на развитие улично-дорожной сети общей протяженностью 13,5 километра, устройство контактной троллейбусной сети, строительство двух тяговых подстанций и реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. Также в планах — покупка 49 троллейбусов.Второй проект — строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в Марьяновском районе Омской области."Последние несколько лет мы развиваем в регионе проекты по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока. С целью поддержать фермеров мы даже установили в Омской области специальную налоговую льготу. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 400 миллионов рублей позволит обеспечить ферму необходимыми подводящими сетями. Это автодорога, водопровод и газопровод, а также сети электроснабжения. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест на селе, увеличить производство молока на предприятии на 30%, нарастить продуктивность коров до 8 тысяч килограмм на голову в год", — рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220707/omsk-1800866099.html

https://realty.ria.ru/20220621/omsk-1796933807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, марат хуснуллин, александр бурков, омск, россия, омская область