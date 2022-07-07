https://ria.ru/20220707/inflyatsiya-1800983710.html

В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов

В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов - РИА Новости, 07.07.2022

В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов

Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:22

2022-07-07T16:22

2022-07-07T16:22

экономика

украина

верховная рада украины

инфляция

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", - написал Железняк в четверг в своем Telegram-канале. Он отметил, что больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы и макаронные изделия, молочные продукты.

https://ria.ru/20220617/kuleba-1796362202.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, украина, верховная рада украины, инфляция