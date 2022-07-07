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В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов - РИА Новости, 07.07.2022
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В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов - РИА Новости, 07.07.2022
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов
Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:22
2022-07-07T16:22
экономика
украина
верховная рада украины
инфляция
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", - написал Железняк в четверг в своем Telegram-канале. Он отметил, что больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы и макаронные изделия, молочные продукты.
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экономика, украина, верховная рада украины, инфляция
16:22 07.07.2022
 
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов

Депутат Рады Железняк заявил о росте инфляции на Украине в июне до 20,1 процента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
"Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", - написал Железняк в четверг в своем Telegram-канале. Он отметил, что больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы и макаронные изделия, молочные продукты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 23:24Специальная военная операция на Украине
Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление
 
ЭкономикаУкраинаВерховная Рада УкраиныИнфляция
 
 
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