https://ria.ru/20220707/inflyatsiya-1800983710.html
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов - РИА Новости, 07.07.2022
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов
Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:22
2022-07-07T16:22
2022-07-07T16:22
экономика
украина
верховная рада украины
инфляция
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", - написал Железняк в четверг в своем Telegram-канале. Он отметил, что больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы и макаронные изделия, молочные продукты.
https://ria.ru/20220617/kuleba-1796362202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, верховная рада украины, инфляция
В Раде заявили о росте инфляции до 20 процентов
Депутат Рады Железняк заявил о росте инфляции на Украине в июне до 20,1 процента