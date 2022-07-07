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Грызлов провел встречу с главой Компартии Китая Лю Цзяньчао - РИА Новости, 07.07.2022
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Грызлов провел встречу с главой Компартии Китая Лю Цзяньчао
Грызлов провел встречу с главой Компартии Китая Лю Цзяньчао - РИА Новости, 07.07.2022
Грызлов провел встречу с главой Компартии Китая Лю Цзяньчао
Глава отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао и председатель Высшего совета "Единой России" Борис... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:20
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в мире
россия
китай
борис грызлов
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Глава отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао и председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов в четверг провели встречу в формате видеоконференции и обсудили вопросы двусторонних отношений, передает агентство Синьхуа.По сообщению агентства, стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения обменов между двумя партиями, а также обменялись мнениями о содействии поступательному и качественному развитию отношений между двумя странами.
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в мире, россия, китай, борис грызлов
19:20 07.07.2022
 
Грызлов провел встречу с главой Компартии Китая Лю Цзяньчао

Грызлов обсудил с главой Компартии Китая Лю Цзяньчао сотрудничество Москвы и Пекина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Борис Грызлов. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Глава отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао и председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов в четверг провели встречу в формате видеоконференции и обсудили вопросы двусторонних отношений, передает агентство Синьхуа.
По сообщению агентства, стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения обменов между двумя партиями, а также обменялись мнениями о содействии поступательному и качественному развитию отношений между двумя странами.
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 07:01
Восемь регионов России и КНР планируют расширять торговое сотрудничество
 
В миреРоссияКитайБорис Грызлов
 
 
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