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Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин
Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин
Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России", которые являлись иностранными гражданами, получили российские паспорта в упрощенном порядке, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:26
2022-07-07T16:26
общество
владимир путин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России", которые являлись иностранными гражданами, получили российские паспорта в упрощенном порядке, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с конкурсантами."Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.Глава государства отметил высокий интерес к "Лидерам России" со стороны иностранцев. По его словам, было подано 10 тысяч заявок из 150 стран."Это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке. Мы всем победителям это и сделали", - сказал президент.
https://ria.ru/20220707/putin-1800841188.html
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общество, владимир путин, "лидеры россии"
16:26 07.07.2022
 
Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин

Президент Путин: победившие на "Лидерах России" иностранцы получили гражданство

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России", которые являлись иностранными гражданами, получили российские паспорта в упрощенном порядке, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с конкурсантами.
"Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.
Глава государства отметил высокий интерес к "Лидерам России" со стороны иностранцев. По его словам, было подано 10 тысяч заявок из 150 стран.
"Это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке. Мы всем победителям это и сделали", - сказал президент.
LIVE: Путин встречается с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 16:11
Встреча Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России"
 
ОбществоВладимир Путин"Лидеры России"
 
 
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