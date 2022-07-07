https://ria.ru/20220707/grazhdanstvo-1800985534.html

Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин

Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Победившие на "Лидерах России" иностранцы получили паспорта, заявил Путин

Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России", которые являлись иностранными гражданами, получили российские паспорта в упрощенном порядке, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:26

2022-07-07T16:26

2022-07-07T16:26

общество

владимир путин

"лидеры россии"

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Победители четвертого сезона конкурса "Лидеры России", которые являлись иностранными гражданами, получили российские паспорта в упрощенном порядке, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с конкурсантами."Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.Глава государства отметил высокий интерес к "Лидерам России" со стороны иностранцев. По его словам, было подано 10 тысяч заявок из 150 стран."Это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке. Мы всем победителям это и сделали", - сказал президент.

https://ria.ru/20220707/putin-1800841188.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, "лидеры россии"