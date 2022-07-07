https://ria.ru/20220707/gosduma-1801060489.html

Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин

Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Госдума в весеннюю сессию без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:47

2022-07-07T19:47

2022-07-07T19:55

общество

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Госдума в весеннюю сессию без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе военнослужащих."Принят целый ряд решений, законов, серьезно усиливающих систему социальной поддержки людей. Направленные на дополнительную защиту граждан решения", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.Он отметил, что речь, в частности, об опережающей индексации пенсий, повышении прожиточного минимума и МРОТ."Все это было реализовано без проволочек. Без промедления. Четко. Грамотно", - добавил он.Президент подчеркнул, что речь идет также и о новых мерах - поддержки семей с детьми, продлении и расширении механизма льготной ипотеки, дополнительных гарантиях для героев-военнослужащих.

https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, госдума рф