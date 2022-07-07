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Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин
Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Госдума в весеннюю сессию без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:47
2022-07-07T19:55
общество
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Госдума в весеннюю сессию без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе военнослужащих."Принят целый ряд решений, законов, серьезно усиливающих систему социальной поддержки людей. Направленные на дополнительную защиту граждан решения", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.Он отметил, что речь, в частности, об опережающей индексации пенсий, повышении прожиточного минимума и МРОТ."Все это было реализовано без проволочек. Без промедления. Четко. Грамотно", - добавил он.Президент подчеркнул, что речь идет также и о новых мерах - поддержки семей с детьми, продлении и расширении механизма льготной ипотеки, дополнительных гарантиях для героев-военнослужащих.
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общество, владимир путин, госдума рф
19:47 07.07.2022 (обновлено: 19:55 07.07.2022)
 
Госдума без проволочек принимала решения о соцподдержке, заявил Путин

Президент Путин: Госдума без проволочек принимала решения о поддержке, в том числе военных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Госдума в весеннюю сессию без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе военнослужащих.
"Принят целый ряд решений, законов, серьезно усиливающих систему социальной поддержки людей. Направленные на дополнительную защиту граждан решения", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
Он отметил, что речь, в частности, об опережающей индексации пенсий, повышении прожиточного минимума и МРОТ.
"Все это было реализовано без проволочек. Без промедления. Четко. Грамотно", - добавил он.
Президент подчеркнул, что речь идет также и о новых мерах - поддержки семей с детьми, продлении и расширении механизма льготной ипотеки, дополнительных гарантиях для героев-военнослужащих.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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