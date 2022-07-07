https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html

Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин

Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин

Все фракции Госдумы в весеннюю сессию подтвердили свою состоятельность, работали как государственники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:41

2022-07-07T19:41

2022-07-07T19:50

политика

россия

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все фракции Госдумы в весеннюю сессию подтвердили свою состоятельность, работали как государственники, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость. Действовали консолидировано и сплоченно. Как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций."Потому что партий-то у нас много, а Родина - одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, госдума рф, владимир путин