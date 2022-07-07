https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html
Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин
Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин
Все фракции Госдумы в весеннюю сессию подтвердили свою состоятельность, работали как государственники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:41
2022-07-07T19:41
2022-07-07T19:50
политика
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все фракции Госдумы в весеннюю сессию подтвердили свою состоятельность, работали как государственники, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость. Действовали консолидировано и сплоченно. Как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций."Потому что партий-то у нас много, а Родина - одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, владимир путин
19:41 07.07.2022 (обновлено: 19:50 07.07.2022)
Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин
Президент Путин: все фракции Госдумы в весеннюю сессию подтвердили состоятельность