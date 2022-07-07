Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов
Минобороны: запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов
Макет спутника ГЛОНАСС-К. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К", запущенный с Плесецка в четверг, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и новом российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о "Глонассе-К" и "Фрегате" после выведения аппарата на орбиту и завершения операций по уводу разгонного блока, чтобы принять их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.