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Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов - РИА Новости, 07.07.2022
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Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов
Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов - РИА Новости, 07.07.2022
Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов
Навигационный спутник "Глонасс-К", запущенный с Плесецка в четверг, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:35
2022-07-07T22:35
космос - риа наука
плесецк (космодром)
войска воздушно-космической обороны
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К", запущенный с Плесецка в четверг, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в Минобороны России.Ранее в четверг "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К". Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12.18 мск.Как уточнили в Минобороны, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о "Глонассе-К" и "Фрегате" после выведения аппарата на орбиту и завершения операций по уводу разгонного блока, чтобы принять их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.
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космос - риа наука, плесецк (космодром), войска воздушно-космической обороны, глонасс (система навигации)
22:35 07.07.2022
 
Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов

Минобороны: запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМакет спутника ГЛОНАСС-К
Макет спутника ГЛОНАСС-К - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Макет спутника ГЛОНАСС-К. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К", запущенный с Плесецка в четверг, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в Минобороны России.
Ранее в четверг "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К". Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12.18 мск.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и новом российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о "Глонассе-К" и "Фрегате" после выведения аппарата на орбиту и завершения операций по уводу разгонного блока, чтобы принять их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.
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Космос - РИА НаукаПлесецк (космодром)Войска воздушно-космической обороныГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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