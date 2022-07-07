https://ria.ru/20220707/glonass-1801087890.html

Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов

Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов - РИА Новости, 07.07.2022

Запущенный с Плесецка "Глонасс-К" внесли в каталог космических объектов

Навигационный спутник "Глонасс-К", запущенный с Плесецка в четверг, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:35

2022-07-07T22:35

2022-07-07T22:35

космос - риа наука

плесецк (космодром)

войска воздушно-космической обороны

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К", запущенный с Плесецка в четверг, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в Минобороны России.Ранее в четверг "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К". Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12.18 мск.Как уточнили в Минобороны, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о "Глонассе-К" и "Фрегате" после выведения аппарата на орбиту и завершения операций по уводу разгонного блока, чтобы принять их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

https://ria.ru/20220428/sputnik-1785999776.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

космос - риа наука, плесецк (космодром), войска воздушно-космической обороны, глонасс (система навигации)