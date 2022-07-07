https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html

Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю

Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю - РИА Новости, 07.07.2022

Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю

"Мясная инфляция" ударила по немецким потребителям в разгар сезона барбекю, пишет Die Welt. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:04

2022-07-07T14:04

2022-07-07T14:36

экономика

цены на нефть

украина

москва

россия

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Мясная инфляция" ударила по немецким потребителям в разгар сезона барбекю, пишет Die Welt.По данным Федерального статистического управления, на которые ссылается автор статьи Кристоф Капальщински, цена на свинину выросла на 21,2 процента, птица подорожала на 23,8 процента, а говядина и телятина — на 22,3 процента.А это, делает вывод обозреватель, ударит по мясной промышленности, в то время когда она и так находится не в лучшем состоянии.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220707/polsha-1800890444.html

украина

москва

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, украина, москва, россия, германия, санкции в отношении россии