https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html
Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю
Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю - РИА Новости, 07.07.2022
Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю
"Мясная инфляция" ударила по немецким потребителям в разгар сезона барбекю, пишет Die Welt. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:04
2022-07-07T14:04
2022-07-07T14:36
экономика
цены на нефть
украина
москва
россия
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Мясная инфляция" ударила по немецким потребителям в разгар сезона барбекю, пишет Die Welt.По данным Федерального статистического управления, на которые ссылается автор статьи Кристоф Капальщински, цена на свинину выросла на 21,2 процента, птица подорожала на 23,8 процента, а говядина и телятина — на 22,3 процента.А это, делает вывод обозреватель, ударит по мясной промышленности, в то время когда она и так находится не в лучшем состоянии.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, украина, москва, россия, германия, санкции в отношении россии
14:04 07.07.2022 (обновлено: 14:36 07.07.2022)
Die Welt: "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю
Die Welt пишет, что "мясная инфляция" ударила по немцам в разгар сезона барбекю
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
"Мясная инфляция" ударила по немецким потребителям в разгар сезона барбекю, пишет Die Welt
.
По данным Федерального статистического управления, на которые ссылается автор статьи Кристоф Капальщински, цена на свинину выросла на 21,2 процента, птица подорожала на 23,8 процента, а говядина и телятина — на 22,3 процента.
"Высокие цены могут подтолкнуть частные домохозяйства к сокращению потребления мяса — и это в разгар сезона барбекю", — говорится в публикации.
А это, делает вывод обозреватель, ударит по мясной промышленности, в то время когда она и так находится не в лучшем состоянии.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.