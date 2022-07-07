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Аэрофлот стал генпартнером фестиваля этнической музыки и ремесел
Аэрофлот стал генпартнером фестиваля этнической музыки и ремесел - РИА Новости, 07.07.2022
Аэрофлот стал генпартнером фестиваля этнической музыки и ремесел
Аэрофлот стал генеральным партнёром Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел "Мир Сибири", который состоится c 7 по 10 июля в п. Шушенское... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:07
2022-07-07T17:07
2022-07-07T17:07
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 июл – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал генеральным партнёром Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел "Мир Сибири", который состоится c 7 по 10 июля в п. Шушенское (Красноярский край)."Мир Сибири" — главное музыкальное событие региона на открытом воздухе. Фестиваль для музыкантов и ремесленников, сохраняющих культурные традиции различных этносов, проводится с 2003 года, и неизменно вызывает повышенный интерес тысяч зрителей. В течение трёх дней гости Фестиваля смогут совершить настоящее культурное паломничество по Сибири: здесь выступят лучшие российские и зарубежные фолк-исполнители, музыкальные ансамбли. Местные фермеры и мастера со всех концов Сибири привезут в Шушенское самую красивую, натуральную продукцию.Аэрофлот, являясь генеральным партнёром мероприятия, подготовил специальные подарки для гостей и участников фестиваля — два сертификата на 25 000 миль программы "Аэрофлот Бонус".Учредителями праздника выступает Министерство культуры Красноярского края и региональные органы исполнительной власти.В летнем расписании 2022 года Аэрофлота максимально увеличено количество рейсов по внутрироссийским направлениям, в том числе по самым низким тарифам. Так, например, был открыт прямой рейс Москва — Абакан на воздушных судах Airbus A321, откуда можно просто и быстро добраться до места проведения фестиваля.Участие Аэрофлота в этнокультурном фестивале означает для компании высокую приверженность принципам устойчивого развития, которые она успешно применяет в своей деятельности. Основной целью устойчивого развития в Аэрофлоте остаётся сбалансированное соотношение экологического и экономического развития, уважение, принятие и продвижение многообразия культур. Масштабы работы Аэрофлота служат примером того, как одна авиакомпания оказывает положительное влияние на общество, экономику и окружающую среду.Поддержка культурных инициатив — один из важнейших приоритетов социальной политики Аэрофлота. Партнёрство с этнофестивалем "Мир Сибири" — это ещё один эффективный способ открыть как можно большему числу людей художественное этническое наследие нашей многонациональной Родины и внести свой вклад в сохранение самобытности народов России.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 7 июл – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал генеральным партнёром Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел "Мир Сибири", который состоится c 7 по 10 июля в п. Шушенское (Красноярский край).
"Мир Сибири" — главное музыкальное событие региона на открытом воздухе. Фестиваль для музыкантов и ремесленников, сохраняющих культурные традиции различных этносов, проводится с 2003 года, и неизменно вызывает повышенный интерес тысяч зрителей. В течение трёх дней гости Фестиваля смогут совершить настоящее культурное паломничество по Сибири: здесь выступят лучшие российские и зарубежные фолк-исполнители, музыкальные ансамбли. Местные фермеры и мастера со всех концов Сибири привезут в Шушенское самую красивую, натуральную продукцию.
Аэрофлот, являясь генеральным партнёром мероприятия, подготовил специальные подарки для гостей и участников фестиваля — два сертификата на 25 000 миль программы "Аэрофлот Бонус".
Учредителями праздника выступает Министерство культуры Красноярского края и региональные органы исполнительной власти.
В летнем расписании 2022 года Аэрофлота максимально увеличено количество рейсов по внутрироссийским направлениям, в том числе по самым низким тарифам. Так, например, был открыт прямой рейс Москва — Абакан на воздушных судах Airbus A321, откуда можно просто и быстро добраться до места проведения фестиваля.
Участие Аэрофлота в этнокультурном фестивале означает для компании высокую приверженность принципам устойчивого развития, которые она успешно применяет в своей деятельности. Основной целью устойчивого развития в Аэрофлоте остаётся сбалансированное соотношение экологического и экономического развития, уважение, принятие и продвижение многообразия культур. Масштабы работы Аэрофлота служат примером того, как одна авиакомпания оказывает положительное влияние на общество, экономику и окружающую среду.
Поддержка культурных инициатив — один из важнейших приоритетов социальной политики Аэрофлота. Партнёрство с этнофестивалем "Мир Сибири" — это ещё один эффективный способ открыть как можно большему числу людей художественное этническое наследие нашей многонациональной Родины и внести свой вклад в сохранение самобытности народов России.
Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.
Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.
Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.