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Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе
Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе - РИА Новости, 07.07.2022
Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе
Бывшие сотрудники полиции Украины в Геническе Херсонской области решили продолжить работу в органах правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД области. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:11
2022-07-07T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
геническ
херсонская область
ак-74
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники полиции Украины в Геническе Херсонской области решили продолжить работу в органах правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД области."6.07.2022 в Генический РО ГУ МВД Херсонской области пришли сразу 4 бывших сотрудника полиции Украины, которые добровольно сдали 4 пистолета Макарова, 4 автомата АК-74 и патроны. Все они изъявили желание продолжить службу", - говорится в сообщении.После соответствующего оформления документов бывшие сотрудники полиции Украины приступят к несению службы в Геническом РО ГУ МВД Херсонской области. В МВД призвали полицейских не выполнять преступный приказ своего руководства покинуть Херсонскую область и вернуться на службу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, геническ, херсонская область , ак-74
12:11 07.07.2022
 
Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе

МВД Херсонской области: бывшие сотрудники полиции Украины в Геническе вернулись на службу

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкХерсонская область
Херсонская область - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники полиции Украины в Геническе Херсонской области решили продолжить работу в органах правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД области.
"6.07.2022 в Генический РО ГУ МВД Херсонской области пришли сразу 4 бывших сотрудника полиции Украины, которые добровольно сдали 4 пистолета Макарова, 4 автомата АК-74 и патроны. Все они изъявили желание продолжить службу", - говорится в сообщении.
После соответствующего оформления документов бывшие сотрудники полиции Украины приступят к несению службы в Геническом РО ГУ МВД Херсонской области. В МВД призвали полицейских не выполнять преступный приказ своего руководства покинуть Херсонскую область и вернуться на службу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГеническХерсонская областьАК-74
 
 
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