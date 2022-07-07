https://ria.ru/20220707/genichesk-1800889744.html

Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе

Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе - РИА Новости, 07.07.2022

Бывшие украинские полицейские возвращаются на службу в Геническе

Бывшие сотрудники полиции Украины в Геническе Херсонской области решили продолжить работу в органах правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД области. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:11

2022-07-07T12:11

2022-07-07T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Бывшие сотрудники полиции Украины в Геническе Херсонской области решили продолжить работу в органах правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД области."6.07.2022 в Генический РО ГУ МВД Херсонской области пришли сразу 4 бывших сотрудника полиции Украины, которые добровольно сдали 4 пистолета Макарова, 4 автомата АК-74 и патроны. Все они изъявили желание продолжить службу", - говорится в сообщении.После соответствующего оформления документов бывшие сотрудники полиции Украины приступят к несению службы в Геническом РО ГУ МВД Херсонской области. В МВД призвали полицейских не выполнять преступный приказ своего руководства покинуть Херсонскую область и вернуться на службу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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геническ

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в мире, украина, геническ, херсонская область , ак-74