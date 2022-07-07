https://ria.ru/20220707/gaz-1801054577.html

В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей

В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей - РИА Новости, 07.07.2022

В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей

Природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро), передает агентство Танюг со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:19

2022-07-07T19:19

2022-07-07T19:19

экономика

цены на нефть

александр вучич

сербия

белград (город)

венгрия

газпром

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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро), передает агентство Танюг со ссылкой на госкомпанию "Србиягаз".Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный 1 миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с "Газпромом" обеспечил 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям, цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220625/gaz-1798076127.html

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белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, александр вучич, сербия, белград (город), венгрия, газпром