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В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей - РИА Новости, 07.07.2022
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В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей
В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей - РИА Новости, 07.07.2022
В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей
Природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро), передает агентство Танюг со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:19
2022-07-07T19:19
экономика
цены на нефть
александр вучич
сербия
белград (город)
венгрия
газпром
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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро), передает агентство Танюг со ссылкой на госкомпанию "Србиягаз".Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный 1 миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с "Газпромом" обеспечил 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям, цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, цены на нефть, александр вучич, сербия, белград (город), венгрия, газпром
19:19 07.07.2022
 
В Сербии на девять процентов подорожает газ для конечных потребителей

"Србиягаз": с 1 августа в Сербии с подорожает природный газ для конечных потребителей

© AP Photo / Darko VojinovicСербский флаг на газовой трубе
Сербский флаг на газовой трубе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербский флаг на газовой трубе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Природный газ для конечных потребителей подорожает в Сербии с 1 августа до 28,9 динаров за кубометр (около 0,25 евро), передает агентство Танюг со ссылкой на госкомпанию "Србиягаз".
"Природный газ на свободном рынке с 1 июля подорожал на 12%, для конечных потребителей, которые имеют право на снабжение, с 1 августа цена будет на 9% выше и составит 28,94 динара за кубический метр", - приводит агентство данные госкомпании.
Президент Александр Вучич заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный 1 миллиард евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам, официальный Белград по договору с "Газпромом" обеспечил 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям, цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр ВучичСербияБелград (город)ВенгрияГазпром
 
 
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