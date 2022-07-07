https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html
Французы набросились на Макрона из-за Путина
Французы набросились на Макрона из-за Путина - РИА Новости, 07.07.2022
Французы набросились на Макрона из-за Путина
Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на публикацию французскими СМИ частичного содержания разговора президентов России и Франции... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:11
2022-07-07T09:11
2022-07-07T14:55
в мире
сергей лавров
россия
франция
москва
владимир путин
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на публикацию французскими СМИ частичного содержания разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.По их мнению, утечка информации не могла произойти без ведома лидера Пятой республики."Макрон сам опустил себя ниже плинтуса этой дешевой уловкой. После этого доверие к нему со стороны других мировых лидеров упадет до нуля", — написал Gentilhomme Vieille Canalle 381."Москва должна понимать, что слово "этика" — не из словаря нашего королька-солнышка. А вот слово "высокомерие" к нему вполне подходит..." — выразил мнение Yaka51."Публикация этих переговоров — огромная ошибка. Путин лишился всякого доверия к Макрону на будущих встречах. Это наглядно показывает актерство Макрона. Он пытается выдать комедийный акт в своем исполнении за дипломатию", — заметил vincent cublac."На сей раз Москва абсолютно права. Совершенно нелепо раскрывать дипломатические переговоры. Стали бы они общаться таким же образом, если бы знали, что эта беседа может быть раскрыта?" — задался вопросом hcalvin."Да, Макрон реально злоупотребляет комедиантством. И он, и его женушка", — подытожили комментаторы.Ранее публикацию фрагментов телефонных переговоров прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров: по его словам, дипломатическая этика не предполагает слива записей. При этом он добавил, что в российской практике был один случай, когда российское внешнеполитическое ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках "нормандского формата" с целью содействовать выполнению Киевом Минских соглашений. Лавров отметил, что Россия несколько раз предупреждала страны о публикации записи, но никто не отреагировал.
https://ria.ru/20220707/knaysl-1800796860.html
https://ria.ru/20220701/bayden-1799447832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, франция, москва, владимир путин, эммануэль макрон, санкции в отношении россии
09:11 07.07.2022 (обновлено: 14:55 07.07.2022)
Французы набросились на Макрона из-за Путина
Читатели французской Le Figaro набросились на Макрона после публикации разговора с Путиным
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
негативно отреагировали на публикацию французскими СМИ частичного содержания разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
По их мнению, утечка информации не могла произойти без ведома лидера Пятой республики.
"Макрон сам опустил себя ниже плинтуса этой дешевой уловкой. После этого доверие к нему со стороны других мировых лидеров упадет до нуля", — написал Gentilhomme Vieille Canalle 381.
"Москва должна понимать, что слово "этика" — не из словаря нашего королька-солнышка. А вот слово "высокомерие" к нему вполне подходит..." — выразил мнение Yaka51.
"Публикация этих переговоров — огромная ошибка. Путин лишился всякого доверия к Макрону на будущих встречах. Это наглядно показывает актерство Макрона. Он пытается выдать комедийный акт в своем исполнении за дипломатию", — заметил vincent cublac.
"На сей раз Москва
абсолютно права. Совершенно нелепо раскрывать дипломатические переговоры. Стали бы они общаться таким же образом, если бы знали, что эта беседа может быть раскрыта?" — задался вопросом hcalvin.
"Да, Макрон реально злоупотребляет комедиантством. И он, и его женушка", — подытожили комментаторы.
Ранее публикацию фрагментов телефонных переговоров прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров
: по его словам, дипломатическая этика не предполагает слива записей. При этом он добавил, что в российской практике был один случай, когда российское внешнеполитическое ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции
и Германии
, с которыми Россия работала в рамках "нормандского формата" с целью содействовать выполнению Киевом
Минских соглашений. Лавров отметил, что Россия несколько раз предупреждала страны о публикации записи, но никто не отреагировал.