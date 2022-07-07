https://ria.ru/20220707/finansirovanie-1800910663.html
Тверская область получит инфраструктурное финансирование двух промзон
Тверская область получит инфраструктурное финансирование двух промзон - РИА Новости, 07.07.2022
Тверская область получит инфраструктурное финансирование двух промзон
Тверская область получит инфраструктурное финансирование на ввод инженерной и транспортной инфраструктуры на флагманских инвестиционных площадках в регионе,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:08
2022-07-07T13:08
2022-07-07T13:44
тверская область
финансирование
игорь руденя
тверь
экономика
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ТВЕРЬ, 7 июл - РИА Новости. Тверская область получит инфраструктурное финансирование на ввод инженерной и транспортной инфраструктуры на флагманских инвестиционных площадках в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Речь идет об особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Эммаусс" и инновационно-промышленной зоне "Боровлево" под Тверью."Обе территории имеют большой потенциал развития. Только за последний месяц на эти площадки привлечены новые инвесторы с важными проектами в сфере импортозамещения", – сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Среди планируемых резидентов "Эммаусс" и "Боровлево" – компании сферы логистики, предприятия, производящие компьютерную технику, строительные материалы, продукты питания. Предполагается развитие производств, ранее принадлежавших иностранным компаниям. Общий объем вложений в создание инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны "Эммаусс" и промышленной зоны "Боровлёво" составляет более 15,3 миллиардов рублей, из которых свыше 90% средств предполагается привлечь из внебюджетных источников.Планируемый эффект от реализации новых инвестиционных проектов для российской бюджетной системы оценивается в сумму свыше 33,5 миллиарда рублей до 2039 года. Будут созданы около 2,4 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансирование, игорь руденя, тверь, экономика
ТВЕРЬ, 7 июл - РИА Новости. Тверская область получит инфраструктурное финансирование на ввод инженерной и транспортной инфраструктуры на флагманских инвестиционных площадках в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идет об особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Эммаусс" и инновационно-промышленной зоне "Боровлево" под Тверью
.
"Обе территории имеют большой потенциал развития. Только за последний месяц на эти площадки привлечены новые инвесторы с важными проектами в сфере импортозамещения", – сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
Среди планируемых резидентов "Эммаусс" и "Боровлево" – компании сферы логистики, предприятия, производящие компьютерную технику, строительные материалы, продукты питания. Предполагается развитие производств, ранее принадлежавших иностранным компаниям. Общий объем вложений в создание инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны "Эммаусс" и промышленной зоны "Боровлёво" составляет более 15,3 миллиардов рублей, из которых свыше 90% средств предполагается привлечь из внебюджетных источников.
Планируемый эффект от реализации новых инвестиционных проектов для российской бюджетной системы оценивается в сумму свыше 33,5 миллиарда рублей до 2039 года. Будут созданы около 2,4 тысяч новых рабочих мест.