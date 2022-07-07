https://ria.ru/20220707/fili-1800836587.html
В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха
В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха - РИА Новости, 07.07.2022
В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра по вопросам... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:32
2022-07-07T07:32
2022-07-07T07:32
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра добавил, что в результате жители района Филевский Парк получат комфортное общественное пространство. Горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства во время голосования в проекте "Активный гражданин".Бирюков пояснил, что у каждого парка, который благоустраивают в этом году, своя тематика. Для парка "Фили" главной является детская тема, так как он предназначен, в первую очередь, для проведения досуга детей всех возрастов.Уточняется, что в рамках проекта восстановят входные группы, приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей, зимой на ее месте будет работать каток.Кроме того, для секции конного спорта будет обустроен крытый манеж, в котором можно проводить занятия с животными круглый год. В парке после завершения работ откроются две биостанции и кинологическая площадка.Добавляется, что особое внимание будет уделено безопасности: на объекте смонтируют систему видеонаблюдения, установят дополнительные фонари и организуют декоративное освещение."Благоустройство детского парка "Фили" - один из основных проектов по созданию качественных общественных пространств на западе столицы. В этом году в округе планируется реализовать шесть крупных проектов, которые затронут в том числе пешеходную зону от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, территории школ № 814 и 875 и парк 60-летия Октября", - добавил глава комплекса городского хозяйства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/tsvety-1800371460.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха
В детском парке "Фили" на западе Москвы появятся новые спортивные зоны и места для отдыха
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы. Работы проходят в рамках программы "Мой район", планируем модернизировать инфраструктуру объекта, сделать новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий",- отметил Бирюков.
Заммэра добавил, что в результате жители района Филевский Парк получат комфортное общественное пространство. Горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства во время голосования в проекте "Активный гражданин".
Бирюков
пояснил, что у каждого парка, который благоустраивают в этом году, своя тематика. Для парка "Фили" главной является детская тема, так как он предназначен, в первую очередь, для проведения досуга детей всех возрастов.
Уточняется, что в рамках проекта восстановят входные группы, приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей, зимой на ее месте будет работать каток.
"Для детей сделаем игровую площадку с многофункциональным комплексом, на спортивной площадке для взрослых поставим турники, тренажеры для силовых занятий и кроссфита, проложим велодорожку",- рассказал Бирюков.
Кроме того, для секции конного спорта будет обустроен крытый манеж, в котором можно проводить занятия с животными круглый год. В парке после завершения работ откроются две биостанции и кинологическая площадка.
Добавляется, что особое внимание будет уделено безопасности: на объекте смонтируют систему видеонаблюдения, установят дополнительные фонари и организуют декоративное освещение.
"Благоустройство детского парка "Фили" - один из основных проектов по созданию качественных общественных пространств на западе столицы. В этом году в округе планируется реализовать шесть крупных проектов, которые затронут в том числе пешеходную зону от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, территории школ № 814 и 875 и парк 60-летия Октября", - добавил глава комплекса городского хозяйства.