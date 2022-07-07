https://ria.ru/20220707/fili-1800836587.html

В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха

В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха - РИА Новости, 07.07.2022

В детском парке "Фили" появятся новые спортивные зоны и места для отдыха

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра по вопросам... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:32

2022-07-07T07:32

2022-07-07T07:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129278/32/1292783252_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_927c2ba447a25e732b320174a580cf68.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству детского парка "Фили" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра добавил, что в результате жители района Филевский Парк получат комфортное общественное пространство. Горожане поддержали предложенную концепцию благоустройства во время голосования в проекте "Активный гражданин".Бирюков пояснил, что у каждого парка, который благоустраивают в этом году, своя тематика. Для парка "Фили" главной является детская тема, так как он предназначен, в первую очередь, для проведения досуга детей всех возрастов.Уточняется, что в рамках проекта восстановят входные группы, приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей, зимой на ее месте будет работать каток.Кроме того, для секции конного спорта будет обустроен крытый манеж, в котором можно проводить занятия с животными круглый год. В парке после завершения работ откроются две биостанции и кинологическая площадка.Добавляется, что особое внимание будет уделено безопасности: на объекте смонтируют систему видеонаблюдения, установят дополнительные фонари и организуют декоративное освещение."Благоустройство детского парка "Фили" - один из основных проектов по созданию качественных общественных пространств на западе столицы. В этом году в округе планируется реализовать шесть крупных проектов, которые затронут в том числе пешеходную зону от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, территории школ № 814 и 875 и парк 60-летия Октября", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/tsvety-1800371460.html

https://ria.ru/20220621/blagoustroystvo-1797096404.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва