https://ria.ru/20220707/festival-1800896677.html

Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому

Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому - РИА Новости, 07.07.2022

Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому

Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:31

2022-07-07T12:31

2022-07-07T12:31

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет посвящен 195-летию со дня рождения знаменитого путешественника, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в усадьбе, расположенной в деревне Рязанка прошло детство и юность ученого, путешественника, государственного и общественного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского. Сейчас это памятник природы регионального значения, самый богатый по видовому составу растений.В парке, заложенном еще в 30-е годы XIX века, организаторы фестиваля создадут более десятка тематических пространств из жизни русской усадьбы. Гостей ждут театрализованные представления, стилизованные мастер-классы, развлечения в духе эпохи.Мероприятие пользуется большой популярностью у любителей старины и по их просьбе проводилось даже в 2020 году при строгом соблюдении антиковидных мер.В этом году, учитывая тематику фестиваля, организаторы ожидают на фестиваль более тысячи гостей.

https://ria.ru/20220630/festival-1799309992.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов