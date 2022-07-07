https://ria.ru/20220707/festival-1800896677.html
Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому
Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому - РИА Новости, 07.07.2022
Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому
Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:31
2022-07-07T12:31
2022-07-07T12:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800889049_50:84:1180:720_1920x0_80_0_0_7fb64d1d11dabbd6561f7113054502b2.jpg
ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет посвящен 195-летию со дня рождения знаменитого путешественника, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в усадьбе, расположенной в деревне Рязанка прошло детство и юность ученого, путешественника, государственного и общественного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского. Сейчас это памятник природы регионального значения, самый богатый по видовому составу растений.В парке, заложенном еще в 30-е годы XIX века, организаторы фестиваля создадут более десятка тематических пространств из жизни русской усадьбы. Гостей ждут театрализованные представления, стилизованные мастер-классы, развлечения в духе эпохи.Мероприятие пользуется большой популярностью у любителей старины и по их просьбе проводилось даже в 2020 году при строгом соблюдении антиковидных мер.В этом году, учитывая тематику фестиваля, организаторы ожидают на фестиваль более тысячи гостей.
https://ria.ru/20220630/festival-1799309992.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800889049_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_7768e776f89def4db374b7e4fc46e72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости.
Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области
, будет посвящен 195-летию со дня рождения знаменитого путешественника, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в усадьбе, расположенной в деревне Рязанка прошло детство и юность ученого, путешественника, государственного и общественного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского. Сейчас это памятник природы регионального значения, самый богатый по видовому составу растений.
В парке, заложенном еще в 30-е годы XIX века, организаторы фестиваля создадут более десятка тематических пространств из жизни русской усадьбы. Гостей ждут театрализованные представления, стилизованные мастер-классы, развлечения в духе эпохи.
Мероприятие пользуется большой популярностью у любителей старины и по их просьбе проводилось даже в 2020 году при строгом соблюдении антиковидных мер.
В этом году, учитывая тематику фестиваля, организаторы ожидают на фестиваль более тысячи гостей.
"Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - отметил Артамонов.