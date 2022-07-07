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Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому - РИА Новости, 07.07.2022
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Липецкая область
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Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому
Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому - РИА Новости, 07.07.2022
Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому
Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:31
2022-07-07T12:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет посвящен 195-летию со дня рождения знаменитого путешественника, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в усадьбе, расположенной в деревне Рязанка прошло детство и юность ученого, путешественника, государственного и общественного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского. Сейчас это памятник природы регионального значения, самый богатый по видовому составу растений.В парке, заложенном еще в 30-е годы XIX века, организаторы фестиваля создадут более десятка тематических пространств из жизни русской усадьбы. Гостей ждут театрализованные представления, стилизованные мастер-классы, развлечения в духе эпохи.Мероприятие пользуется большой популярностью у любителей старины и по их просьбе проводилось даже в 2020 году при строгом соблюдении антиковидных мер.В этом году, учитывая тематику фестиваля, организаторы ожидают на фестиваль более тысячи гостей.
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липецкая область, игорь артамонов
12:31 07.07.2022
 

Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы" посвятят 195-летию Семенову-Тян-Шанскому

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛипецкий фестиваль "Тайны усадьбы"
Липецкий фестиваль Тайны усадьбы - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Липецкий фестиваль "Тайны усадьбы". Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который состоится в конце июля в музее-усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, будет посвящен 195-летию со дня рождения знаменитого путешественника, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в усадьбе, расположенной в деревне Рязанка прошло детство и юность ученого, путешественника, государственного и общественного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского. Сейчас это памятник природы регионального значения, самый богатый по видовому составу растений.
В парке, заложенном еще в 30-е годы XIX века, организаторы фестиваля создадут более десятка тематических пространств из жизни русской усадьбы. Гостей ждут театрализованные представления, стилизованные мастер-классы, развлечения в духе эпохи.
Мероприятие пользуется большой популярностью у любителей старины и по их просьбе проводилось даже в 2020 году при строгом соблюдении антиковидных мер.
В этом году, учитывая тематику фестиваля, организаторы ожидают на фестиваль более тысячи гостей.
"Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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